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Ella心疼阿妹被針對　爆動力火車聽《三天三夜》座位好震

▲Ella日前帶兒子去看張惠妹演唱會，聽《三天三夜》忍住沒有跳。（圖／記者陳思誼攝）
▲Ella日前帶兒子去看張惠妹演唱會，聽《三天三夜》忍住沒有跳。（圖／記者陳思誼攝）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-11 17:14:12

張惠妹（阿妹）1日起在台北小巨蛋一連舉辦12場演唱會，怕重蹈覆徹7年前歌迷過High、跳動擾民，此次她呼籲粉絲以「尖叫鼓掌代替跳動」，仍被附近居民、里長抗議。Ella（陳嘉樺）9日朝聖完阿妹演出後，對於天后被「針對」，今（11日）出席代言活動時表示：「我覺得以阿妹的高度、川哥的團隊能力，可以面對跟應付這樣的事情啦。」

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▲Ella爆料動力火車聽《三天三夜》時狂打拍子，臺都會搖。（圖／記者陳思誼）
▲Ella爆料動力火車聽《三天三夜》時狂打拍子，臺都會搖。（圖／記者陳思誼攝）
Ella日前帶著兒子朝聖張惠妹第7場演出，透露勁寶最愛阿妹的《三天三夜》，整個晚上都在等該曲表演，但因是壓軸歌曲，兒子後來等到累了，反應不如預期；反倒是她跟Hebe（田馥甄）非常High，笑說因為不能跳，所以2人舞動完就會立刻坐下，笑說回到家手臂很痠，這也是她此生看過「最壓抑的演唱會」。Ella還加碼爆料隔壁貴賓席是動力火車，「他們在我隔壁打拍子，腿很有力，臺都會搖」。

近日阿妹被里長抗議，問及Ella看法，她說：「我覺得因為她是阿妹、最top的人，最高處、特別的鮮豔，今天若不是阿妹，也許事情就不會.....但我覺得以阿妹的高度、川哥的團隊能力，可以面對跟應付這樣的事情啦，大家也要體諒一下，我自己也在這圈子工作，很多事情我沒有辦法跟你說清楚，也沒有辦法跟你解釋，但如果你要針對我的話，好吧，我承受，我覺得我會是這樣的心態，你可能有一些情緒需要一個對象跟地方，阿妹就變成這樣的一個角色，但就是不要影響她的情緒。」

▲Ella出席代言活動。（圖／記者陳思誼）
▲Ella出席代言活動。（圖／記者陳思誼攝）

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