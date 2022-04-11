里長抗議阿妹演唱會遭洗版 黃珊珊：希望雙方能相互體諒
歌手「阿妹」張惠妹近日連續在小巨蛋開唱，不過演唱會過程中造成的晃動，引發周遭居民反彈。小巨蛋旁邊的中華里，里長游吉興與妻子9日上午就前往台北市政府前進行抗議，不過此番做法也引發正反兩方議論。對此台北市副市長黃珊珊今（11）日下午表示，自己有前往現場進行勘查，的確有些晃動會造成當地住戶的影響，但主辦單位也按照北市府訂定的相關標準，並沒有超標，「所以希望雙方互相體諒，找到一個平衡點」。
黃珊珊在今日北市防疫記者會上說明，表示在演唱會前，周圍居民就有透過里長向北市府反應，北市府也隨即要求負責小巨蛋營運相關的捷運公司與主辦單位做溝通。黃珊珊強調，9日當天也有前往小巨蛋周圍住家，的確有感受到一些晃動，且時間上來說對一般家庭而言是有點晚了，所以有向主辦單位要求10點半一定要結束，當天主辦單位也非常配合。
黃珊珊強調，過去因為歌迷們在小巨蛋內跳動，而導致附近住家晃動，這次也有特別要求主辦單位「不能跳動」，實地勘察也發現，主辦單位有盡力做宣導，且非常完整。「到現在為止主辦單位也做了非常多的努力，也是值得肯定。」黃珊珊強調，北市府有針對演唱會訂出標準，而這次並沒有超過。
不過黃珊珊也坦言，周圍居民感受到的晃動問題，仍舊是主觀感受的問題，「小巨蛋本身當地土壤的狀況，其實比較容易傳動震波，這也是結構上的問題，我們也一直都在檢討。」黃珊珊說，但目前為止主辦單位按照相關規範，也已經盡了全力，我相信歌迷也是一樣，大家都願意體諒，希望能找到一個平衡點。