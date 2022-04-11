機捷延伸線A22老街溪站　預計年底試營運

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鄭文燦表示，A22老街溪站外觀採萍蓬草設計，規劃在永興公園及中豐路各設置1處出入口，並串聯至老街溪河岸公園。目前A22站工程進度超前，包含B1穿堂層的車站服務台、售票機、進出站閘門、電扶梯等設備已安裝完成，正進行設備單機測試中；B2月台層的月台門、乘車資訊顯示器等設備也已就位。延伸線營運的首列車，也已經在青埔機廠測試軌展開動態測試，A22站整體工程預計最快今年10月初即可完工，完成穩定性測試後，年底就可進入試營運階段。
鄭文燦指出，捷運綠線延伸中壢段規劃自八德站經中山東路，最後銜接中壢車站，此工程已納入前瞻建設計畫中，期盼綜合規劃能儘快定案。此外，捷運綠線與機場線也將進行系統整合，實現一車到底、建構捷運環狀線的目標。鄭文燦說，中壢車站正在進行臨時前站的工程設計，未來拆除舊的前站後，站區施工空間將更開闊；後續鐵路地下化中壢車站施工階段，將先以A22老街溪站為捷運發車站，中壢車站至A22老街溪站距離約1公里，交通局會安排中壢車站往返A22站的免費接駁車。
鄭文燦談到，A23站站體及横渡線配合桃園鐵路地下化降挖後，市府規劃利用中正路横渡線降挖後的地下空間打造嶄新的地下街，將由鐵道局代辦預留地下街出口，前站有出口通往中平商圈，未來中正路沿線如有大樓改建也能設置新出口，而中壢新站商圈可以一路延伸至中正地下街及市區，將有助於中壢商圈蓬勃發展。另外，平鎮臨時站也已經動工，鐵道局正進行桃園鐵路地下化全段動工的標案準備工作，期盼後續工程全數順利發包後，可讓桃園軌道建設更加順暢。