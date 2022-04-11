關懷澎湖偏鄉新住民！移民署啟動行動服務列車

為關懷離島偏鄉新住民家庭生活，內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站啟動行動服務列車，於4月9日前進七美鄉（大嶼）訪視在地新住民，當晚6點並在七美鄉平和村社區活動中心舉辦「多元文化相『七』相愛『異』家人料理－家庭教育課程暨法令宣導活動」，與新住民朋友們聯絡感情，並提供最新的法令規定及福利資訊。





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行動服務列車首先抵達七美鄉新住民小玲（化名）女士家中關懷訪視，小玲因受前夫家暴而離婚，需擔負2名子女的教養責任，雖然家庭經濟窘困，仍舊微笑迎接生命未知的挑戰，小玲說：「感謝行動列車提供關懷與支持，心暖暖的，感覺自己不再孤單。」接著列車偕同專勤隊與通譯人員前往七美鄉南滬港關懷移工並宣導外來人口「安心接種疫苗」等防疫措施。





本次家庭教育及多元文化課程邀請鄭淑卿女士擔任講師，鄭講師持有烘焙證照在七美經營「普羅旺斯」餐飲店，曾擔任七美及望安國中技藝班烘焙教師；鄭講師在活動現場教導新住民姐妹烘焙、香草及螺肉醬材料等相關製程，大家迫不及待開始分組動手揉麵糰並製作在地海產螺肉醬，現場伴隨著烤箱烘焙散發出的麵包香氣及濃濃的醬香味，在等待成品的過程中姐妹們交流日常生活趣事，現場的歡樂氣氛增強了彼此情感聯繫。





活動中，服務站及專勤隊共同向新住民宣導最新居、停留法令、「1990馬上幫您」服務熱線及防疫期間申辦入出境等相關規定，並持續宣導防制「非洲豬瘟」等措施，守護離島偏鄉居民的健康。另也邀請澎湖縣政府駐澎湖地方法院家暴暨家事服務中心社工分享家庭暴力防治案例，以及澎湖縣政府警察局望安分局七美分駐所宣導反詐騙等預防犯罪作為。





澎湖縣服務站站主任邱國志表示：移民署將持續與縣政府合作關懷離島偏鄉新住民，辦理活潑化、實用化的家庭教育講座優質課程，並在活動中提供政府福利措施的最新資訊。也提醒新住民朋友們務必落實各項防疫措施，注意自身健康，如有發生疑似染疫症狀，應該儘速出面接受採檢或就醫治療，相關問題可撥打防疫專線1922；另國際間「非洲豬瘟」仍十分嚴峻，呼籲新住民及移工朋友請勿網購來路不明的豬肉製品，避免誤觸法網。



