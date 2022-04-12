NOW早報／抗議阿妹演唱會遭罵翻！里長：沒針對特定歌手

我是廣告 請繼續往下閱讀
游吉興表示，因演唱會所發生的人為地震確實存在，受影響住戶苦不堪言。這樣的影響與晃動，相信沒有經歷過的人，是無法感同身受每一次的人為地震，是持續性近20分鐘搖晃所產生的不適與不安。除了家中家具的晃動，連黃珊珊副市長親自前往里民家中體驗，都能感覺到「頭暈」的現象，長期居住在當地里民的困擾，更是難以用言語形容。更有家中長輩為了避免受到影響，會在晚間10:30至11:00離開家中，絕非如各式網路傳言「風扇左右搖晃」「家具輕微晃動」，如此輕描淡寫的影響。
游吉興強調，對於市府所說「小巨蛋的『先天缺陷』無法改善，但日後仍會積極與各活動主辦單位討論，並希望不要再發生相關事情。」本里對於搖晃的影響是最真切感受，但並非針對性或是無的放矢，許多場演唱會中，看到主辦單位努力協調歌迷與參與者，也讓我們對於搖晃的餘波有更多的理解與包容。
游吉興直言，感謝台北市政府、張惠妹小姐、經紀公司及演唱會工作人員，對於此次事件做出的協助與誠意，但顯然搖晃的情況還需要更多的努力與調整，對於受影響里民的反映與里辦公處的立場，我們隨時採開放態度，持續與市府、經紀公司及各相關單位保持聯繫並商討對策，希望能取得共贏的局面，讓後面幾場演唱會順利進行，也保障里民的居住安全。
而針對網路上的攻擊與批評，游吉興表示夫妻倆一律虛心接受，並檢討不足之處。「不接受採訪，是不希望產生誤解或是過度渲染的空間。」游吉興說，因此在這次聲明發出後，便不再做回應及受訪。也呼籲各位歌迷朋友們理性討論，針對期間收到的侮辱性言詞與人身攻擊，將保留相關法律權利。
今日天氣／好天氣持續！勤防曬小心紫外線 中午恐達危險級
中央氣象局預報指出，今（12）日天氣和昨日相似，仍是吹偏東南風，台灣各地感受上皆溫暖偏熱，僅迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其餘地方則為多雲到晴的穩定天氣，不過，大台北地區及西半部山區要注意午後可能有零星短暫雨的機會。
溫度方面，11日夜晚至12日清晨，各地低溫約落在20至22度；今日白天高溫預計會比昨日還要再高一些，西半部地區甚至可以來到31至33度，東半部地區則為28、29度左右，日夜溫差有10度左右，建議早出晚歸的民眾多加件外套。紫外線方面，今日除了基隆市、新竹縣市、宜蘭縣和連江縣為高量級外，其餘地區都是過量級，尤其中午前後紫外線甚至會達危險級，提醒民眾外出做好防曬。
好消息！採購70萬新冠口服藥Paxlovid 35萬份7月前到貨
中央流行疫情指揮中心昨(11)日表示，國際COVID-19疫情仍嚴峻，且評估國內社區傳播風險將持續上升，為保障個案治療權利，同時降低疫情對國內醫療量能之衝擊，10日已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份藥物將於今(2022)年第二季前運抵國內，以因應疫情控制需求。
指揮中心指出，考量口服藥物較針劑具有使用便利性之優勢，符合現行輕重症分流、居家照護之防疫模式需要，同時參考先進國家之口服藥物儲備情形，因此採購國內總人口3%數量之口服藥物，共70萬人份，其中35萬人份將於今年第二季前到貨，另35 萬人份採開口式合約。至於前次採購20,000人份Paxlovid，尚未到貨之15,200人份，亦已協調提前於近期到貨。
指揮中心表示，Paxlovid之療效及安全性已透過動物實驗及隨機臨床試驗研究證實，且已取得英國、歐盟衛生監管單位、美國食品藥品監督管理局(FDA)多國核准緊急使用授權(EUA)，批准其有條件用於治療需具重症風險之輕中度COVID-19個案，衛福部食藥署亦於今年1月同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入，於發病5天內使用，可降低病情惡化轉為重症而需住院之風險。
指揮中心將持續密切關注國際COVID-19治療藥物之研發使用情形，諮詢專家意見，評估採購儲備，以維護國人健康。
貝克漢兒姊弟戀娶500億豪門女 婚後加入女方姓氏
英國「足球金童」貝克漢（David Beckham）的23歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），2年前向年長4歲的女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz）求婚成功，婚禮礙於疫情一延再延，10日終於在位於佛羅里達棕櫚灘的豪華別墅順利完婚，典禮以猶太儀式舉行，夫妻倆在IG改名為「Mr. & Mrs. Peltz Beckham」，布魯克林將中間名字加入拉佩茲，以示對老婆家族尊重。
據外媒估計，貝克漢家族身家約為130億元台幣，妮可拉的父親身家約為500億元台幣，讓這場砸下300萬英鎊（約1.13億元台幣）打造的世紀婚禮備受注目，婚禮費用全由女方父親買單，布魯克林的爸爸和2個弟弟羅密歐（Romeo）和克魯茲（Cruz）擔任伴郎，全家人的高顏值帥到不行，讓粉絲興奮不已。
這對新婚夫婦在IG分享婚禮照片，大喜之日，布魯克林身著傳統的黑色燕尾服，而新娘則身穿VALENTINO訂製的白色長袖禮服，戴著白手套，頭戴皇室長度的蕾絲面紗，這件禮服是她兩度遠赴羅馬尋找所獲的禮服，聲稱「這是我夢寐以求的婚紗」，相當滿意設計師的巧思，布魯克林分享了另一半的美照，寫道「我美麗的新娘」。
據《VOUGE》報導，隨著弦樂團伴奏的《SONGBIRD》音樂伴奏聲下，拉佩茲挽著父親的手臂走在紅毯上，寫道：「感謝你讓我度過了一生中最美好的週末，你像風一般讓我飛翔」。儀式結束後，賓客們喝著裝飾著白色櫻花的雞尾酒中，聆聽爵士樂四重奏在晚宴上演奏，相當愜意。
PLG／新北國王新莊主場 出現確診者足跡
中央疫情指揮中心公佈 4月2日 16:00-20:00 間，新莊體育館出現確診者足跡，當天體育館正在進行新北國王與高雄鋼鐵人的例行賽賽事。
球團與新北市政府密切聯絡，並已確認相關完整資訊，於 4月11日早上進行並完成新莊體育館全館消毒作業，目前球隊全體隊職員也已經完成快篩，全員皆呈現陰性反應，日後也將持續追蹤健康狀況，同步針對入場全體球迷發送細胞簡訊。
在此向當天進場之觀賽球迷提醒，務必進行篩檢與自我健康檢測，自足跡重疊日隔天開始進行為期 10 天的自我健康檢測，期間可以正常上班上課，但應全程佩戴口罩並早晚量測體溫，注意自身健康狀況，亦可至各居住地社區篩檢站做免費篩檢。若有「發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常」等症狀，請勿搭乘大眾運輸工具，並配戴醫用口罩儘速到指定的社區採檢院所就醫。
經過與相關單位討論，目前 4/16、17 新北國王主場賽事正常舉行，但「場內禁止飲食」，請進場球迷務必落實實聯制、加強手部消毒，工作人員及場內人員請全程戴口罩。
悠遊卡早跌落神壇？眾人揭「隱藏真相」：靠它再賺好幾年
悠遊卡是國人最常使用的電子票證之一，不論是交通工具、小額支付、停車場等等都能使用，方便的程度，人手一張也是非常基本的事情。不過隨著時代更迭，你是否發現身邊使用悠遊卡的人並沒有這麼多人呢？就有網友討論「悠遊卡現在到底靠什麼賺錢？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「每年一整年悠遊卡都推出一堆造型悠遊卡，有的還要明年才能取貨，單空卡的金額也越來越高，悠遊卡是打算靠賣卡一整年就是了嗎？有沒有悠遊卡只剩下賣造型卡的功能的八卦？」
貼文一出，網友紛紛回應「支付類型這麼多，當然要靠自己的頭腦活下去」、「市場飽和了只好推造型卡吸買氣啊」、「就太多支付類型搶佔市場，沒有其他營利能力，就出招啊」、「但不得不說，悠遊卡靠這個造型卡也真的賺了不少欸＝＝」、「賣造型卡比實際使用還賺啊」、「現在連信用卡都能小額支付了，根本完全被取代，只好賣造型卡啊」。
事實上，確實近幾年由於多種支付類型逐漸崛起，包括信用卡支援小額支付、行動支付多家問世等等，導致悠遊卡又再度回歸民眾「搭車票卡」的單一功能，市場被瓜分掉，不過，悠遊卡憑藉推出「造型悠遊卡」的策略非常成功，在過往推出不少超夯的造型悠遊卡，且銷售量都相當驚人，包括先前推出的美少女戰士月光權杖悠遊卡，平均每15分鐘就賣出一萬支，帶動整體銷售額來到7億元，創下歷史新高；而前年推出的DS4的悠遊卡，預購量更高達48萬套，不少人要等貨一年才拿到手，只能說山不轉路轉，悠遊卡巧妙運用不同的策略，也讓自己的口袋賺飽飽，不被市場淘汰。（編輯：賴禹妡）