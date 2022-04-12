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運動巷仔內／曾想打NBA！霸帝士能否打擊加溫？

▲富邦悍將洋將霸帝士。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將洋將霸帝士。（圖／富邦悍將提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-12 09:28:13

富邦悍將開季陷入1勝5敗的危機，霸帝士是打線上亮點，也是球隊唯一勝場時，單場3打點的致勝功臣，曾經在廣島棒球學校待過，霸帝士是如何從廣島隊脫穎而出，又輾轉來到富邦悍將效力？

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霸帝士2009年被小熊隊看上，但他最高層級指導低階1A，甚至還被降為新人聯盟等級，並在2013年離開大聯盟體系。

持續尋求機會的他，在2015年進入廣島的多明尼加棒球學校，也曾以練習生的身分，被派遣到廣島春訓，而他跟同鄉的Alejandro Mejia，一起在日本學習，並在秋汛紅白賽敲出再見安打，2016年春訓甚至兩人都有開轟，也正式以「育成球員」身分開啟日職之路。

他在日職留下出賽263場，打擊率2成57的成績，累積62轟，不過2019年也因禁藥問題被禁賽，2020年3月也被廣島隊釋出。

不過他在日職跟中職都有很類似的巧合，他在日職生涯首戰就是代打開轟，在中職雖然是先發出賽，但他也順利開轟，對此，他說：「我沒有試圖要去打全壘打，而是希望把球打強。」

而提到對台灣投手印象，他則是認為自己還不太熟悉，所以沒有特別了解。而霸帝士曾經有在小時候想過要打美國職籃NBA的夢想，之後因為棒球的薪水較高，加上「打籃球比較容易受傷」等理由，他並沒有辦法有信心打好，所以放棄這個夢想。

以霸帝士的身材來看，他身高189公分，體重也破百，無論是在棒球或是其他運動，都讓人很期待他的表現。富邦目前打線上面，還是需要他的打擊救命。

就像他說的：「我只想幫助球隊贏球」，霸帝士目前出賽5場，20個打數敲出4支安打，包括1支全壘打，5打點，打擊率0.200，必須要趕快適應變化球等，幫助富邦打線更為完整。
 


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