衝浪女神Kimberly！陳美彤排名躍升世界第一

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疫情影響之下，賽事採以線上進行，比賽全程透過全景畫面一鏡到底，需一氣呵成不能落水，Kimberly陳美彤以流暢的動作在Difficulty難度、Intensity強度、Variety變化、Execution 執行度四個評分系統在Masters組初賽及決賽都獲得最高分！Kimberly陳美彤滑水資歷八年，2015年才由寬板滑水轉戰學習無繩的快艇衝浪。2018年曾代表台灣首支快艇衝浪中華隊赴新加坡獲得IWWF亞洲滑水錦標賽的女子快艇衝浪冠軍，爾後便更加積極參與海外各大國際賽事，擁有IWWF、WWA及CWSA國際三大賽事系統豐富的快艇衝浪實戰經驗。不只在亞洲多項賽事獲得佳績，2019年Kimberly陳美彤也成為台灣第一位取得資格受邀赴美國參加WWA快艇衝浪年終大師賽，獲得Masters Women Wakesurf亞軍！
這兩三年全球疫情嚴重，Kimberly陳美彤除了投入她熱愛的健身教學，也沒有停滯Wakesurf夢想，持續活躍在快艇衝浪的水上舞台，一般人以為運動員的生涯壽命有限，尤其身為兩個孩子媽媽的Kimberly陳美彤，更是35歲才起步開始接觸水上運動，年過40的她帶著無比的正能量，不僅沒有放棄在運動上的追求，努力鍛鍊自己體能，更成為孩子榜樣帶領兒女一起學習滑水，並多次和女兒相偕出國參賽，一直努力積極做她熱愛的事，不斷突破自我！
Kimberly陳美彤在國際賽事專攻35歲級Masters Women Wakesurf組別，不斷累積自己的實力，努力耕耘保持榜上能見度也為台灣爭光，雖然去年在國際賽的表現始終在第二第三游移，尤其原本非常被看好在2021世界盃快艇衝浪錦標賽有坐二望一的表現最後僅獲銅牌，她仍然沒有放棄，按照自己的步調穩定前進。這是Kimberly陳美彤繼2020 CWSA亞洲盃快艇衝浪奪得金牌後，久違兩年再次獲得CWSA國際賽冠軍，並且將她推升至目前WRS世界排名系統Masters Women Surf第一名！
「當初站到水上單純是培養親子運動，也是為了一個熱忱，沒想到這一路走來自己就停不了，不斷想追求突破。雖然比賽對我來說不是最重要，但畢竟努力拼了這麼久，看到消息公布還是很激動開心！這不僅是為我的信仰和信念帶來的見證，更是向大家證明只要你願意，沒有什麼做不到的。我不向世俗眼光妥協，女性更不應該被年齡所框架，撕掉標籤，妳也能活出屬於自己的精彩生命！」Kimberly陳美彤興奮之餘也希望藉由自己的努力來激勵更多人勇敢追夢。她也感恩的表示：「勝利的光環只是一時，萬事互相效力，這一切的榮耀也要歸功於背後支持的家人、和幫助我的教練團隊，以及相信我一直情義相挺的贊助廠商。我不知道能衝到幾歲，但只要我可以，就會一直站在水上到老的那天！我也要把自己這些年來在水上的收穫，傳承分享出去，把正能量帶給更多人！」
Kimberly陳美彤剛在本屆有滑人金馬獎之稱的「嘻哈滑人大賞」獲得「年度快艇衝浪公開女子總冠軍」以及「年度最佳女滑人大賞」等四大獎，最近還獲媒體調查評選爲台灣「上班族最愛網紅TOP20」第13名。她的FB粉專「Kimberly的熱血人生」擁有13.4萬粉絲。高人氣的Kimberly陳美彤不只樂於分享熱血生活，也積極投入水域保育及推廣河川之美，也是水上女力圓夢計畫的主要推手，她說她太愛河川海洋，生來就是水上的人，要持續把這份能量發揚光大！
有其母必有其女，同為快艇衝浪好手的女兒Jocelyn陳宥蓁，11歲開始加入嘻嘻哈哈滑水學校學習快艇衝浪，多次和媽媽陳美彤一起參與國際賽事，2019年共赴韓國首爾參加WWA亞洲快艇衝浪公開賽，母女聯手奪金，摘下Masters Women 與 Junior Women快艇衝浪雙冠軍。去年也在亞洲盃快艇衝浪奪得青少年組亞軍。今年滿15歲的宥宥也和媽媽參加CWSA世界排名積分賽，在Amateur Women Surf組別獲得第五名的好成績，目前在該組世界排名為第19名。
Kimberly陳美彤—台灣快艇衝浪運動員
截至2022年4月，滑水生涯獲獎16金19銀8銅
[重點成績表現]
2022》
-CWSA 世界排名積分賽第二場 Master Women Surf 金牌
-CWSA 世界排名積分賽第一場 Master Women Surf 銅牌
2021》
-CWSA世界盃快艇衝浪錦標賽／Masters Women Surf女子銅牌
-CWSA亞洲盃快艇衝浪錦標賽／Masters Women Combined 銀牌
-臺北滑水錦標賽／快艇衝浪公開混合組冠軍
-台灣盃國際滑水賽／Open Surf女子冠軍、自由曲道Women Slalom銀牌
-CWSA世界排名賽#5 (Gold Level)／Masters Surf 女子銀牌
2020》
-全國滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子Surf銀牌、Skim銀牌、混合組銀牌
-CWSA快艇衝浪亞洲賽／Masters Women Surf & Combined金牌
-CWSA世界排名賽系列#3／Masters Surf女子銀牌
2019》
-WWA美國快艇衝浪大師賽／Masters Wakesurf女子銀牌
-WWA亞洲快艇衝浪賽／Masters Women Wakesurf 金牌
-CWSA台灣快艇衝浪公開賽／Masters Women Surf & Skim雙金牌
-WWA台灣盃國際滑水賽／自由曲道滑水女子金牌
-CWSA快艇衝浪白金級大賽／Master Women Surf金牌、Masters Women Skim銀牌
-台灣寬板滑水&快艇衝浪國家代表隊選拔賽／快艇衝浪女子金牌
2018》
-IWWF新加坡亞洲滑水錦標賽／快艇衝浪公開女子金牌
-台灣盃國際滑水賽／自由曲道滑水女子金牌
2017》
-WWA亞洲滑水巡迴賽韓國盃／快艇衝浪女子金牌