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高雄+61　陳其邁：跨縣市移動社區染疫風險增加

▲高雄市今（12）日新增61例確診案例，有外縣市足跡史佔大宗。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市今（12）日新增61例確診案例，有外縣市足跡史佔大宗。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-12 15:43:422022-04-12 15:45:56

高雄市今（12）日新增61例確診案例，高雄市長陳其邁說，今日娛樂場所衍生確診+10，比昨日降低，但其中7例為屏東娛樂場所，而外縣市旅遊史+14，新的風險是外地娛樂場所和外縣市旅遊史，呼籲有足跡重疊的民眾進行採檢，在密閉足跡長時間接觸也需要多加注意。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄娛樂場所經過連日擴大篩檢已經逐漸獲得控制，從確診數來看，連續假期的跨縣市移動造成社區疫情風險上升，今日高雄有外縣市足跡的有14例，其中台北2位是參加世貿酒展相關、基隆的5位則是回娘家掃墓確診，至於花蓮新增7例的部分，多是在理想大地湖畔小憩酒吧有足跡；而與屏東天上人間相關的高雄確診者已累積有21例，匡列密切接觸者，陽性率高達8.4%，仍須特別注意。

▲今（12）日娛樂場所衍生確診+10，比昨日降低，但其中7例為屏東娛樂場所相關。（圖／高雄市政府提供）
▲今（12）日娛樂場所衍生確診+10，比昨日降低，但其中7例為屏東娛樂場所相關。（圖／高雄市政府提供）
對於有高雄員警在網路發文抱怨近日陰位疫調忙翻，酸「做得好績效算衛生局，算經發局，做不好算警察頭上？」，針對員警抱怨，陳其邁指出，高市府目前是防疫一級開設，防疫工作辛苦，像是簡任技正潘炤穎在凌晨兩點回報確診狀況後，回家洗個澡，就再度返回崗位工作，他非常感謝所有市府同仁的努力，大家都辛苦了，他以市府團隊為榮。

▲具外縣市活動旅遊史個案。（圖／高雄市政府提供）
▲具外縣市活動旅遊史個案。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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