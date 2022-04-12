基隆+37！最新足跡曝　多處傳統市場、KTV、銀行入列

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林右昌也針對疫情狀況依序說明：
與中正區某工地衍生的社區群聚相關有5例，都是衍生到家庭的群聚，有1例是原匡列居隔的對象，4例是新增。
新增4例是：案28209、案28210是一家人，疑似接觸社區確診者，因身體不舒服，先用快篩試劑自行篩檢為陽性，之後PCR確診；案28212，是23589介紹的臨時工，也在該社區有接觸史，使用里長發放快篩試劑呈現陽性反應，PCR複檢陽性確診；案28438，則是案28212的太太，4/3曾採檢PCR是陰性，後來跟28212又去做了採檢，PCR確診。原居隔1例是：案28580，因兒子(23895)確診，居隔期間陰轉陽性確診。
6個家庭群聚相關共10例，其中有5個家庭共8例是原本匡列的，另有1個家庭有2例是新增的；
原匡列的是：
[案27115家庭群聚相關2例]
案28439，是27115和27002的家人，匡列居家隔離間陽性確診。
案28444，因家人(27115)確診，匡列居隔期間PCR陽性確診。
[案27240家庭群聚相關3例]
案28433、案28436、案28437因家人(27240)確診，匡列居家隔離間PCR陽性確診。
[案26614家庭群聚相關2例]
案28443、案28445，因家人(26614)確診，匡列居隔期間PCR陽性確診。
[案27339家庭群聚相關1例]
案28586，因家中有三人確診，匡列居隔期間PCR陽性確診。
新增的2例是一個家庭：
案28585、案28587是一家人，因身體不適，自行快篩呈現陽性，全家4人至醫院採檢，2人確診。
案27002衍生的校園群聚相關2例：案28446、案28217，都是因同學(27002)確診，匡列居家隔離間陽性確診。
案26418的友人群聚相關1例：案28440，因曾與確診友人(案26418)一起吃飯，在匡列居家隔離間PCR陽性確診。
某工廠群聚相關1例：案28216，因同事(27778)確診，前往篩檢站篩檢，陽性確診
某保險公司的職場群聚相關1例：案28441，因與確診者(26434)接觸，匡列居家隔離間PCR陽性確診。
此外，是與雙北市相關的確診案例，共7例。
台北市IKON TAIPEI酒吧群聚衍生家庭相關1例：案28435，因孫子(27586)確診，匡列居家隔離間PCR陽性確診。
台北酒店相關1例：案28583，是台北某酒店的從業人員，因身體不舒服，自行快篩呈陽性，轉醫院PCR採檢陽性確診
台北確診個案衍生家庭群聚1例：案28579，連假時因家族掃墓，與台北市的確診者有密切接觸，匡列居隔期間PCR陽性確診。
台北/新北確診個案衍生職場相關2例：案28434，因同事(27001)確診，匡列居家隔離間PCR陽性確診；案28581，和案28434是家人。
台北市中山區職場相關1例：案28215，因公司有同事確診(北市案26417等確診個案)，在公司進行快篩陽性，轉至醫院PCR確診
新北市汐止區職場衍生家庭相關1例：案28213，是之前確診個案27591的家人，匡列居隔期間陽性確診。
還有8例還在疫調中：案28207，70多歲女性，進一步疫調中；案28208，自行購買快篩試劑呈陽性，通報衛生局，由防疫計程車載送至醫院採檢確診，並送至集中檢疫所；案28211，因身體不舒服，自行去醫院PCR採檢陽性確診；案28218，因身體不適，使用愛心快篩試劑陽性，經衛生局安排至醫院篩檢陽性確診；案28442，50多歲女性，某報關行從業人員，疫調中；案28447，因身體不適，由家人帶到醫院PCR採檢陽性確診；案28582，學生，自行快篩篩結果呈陽性，經PCR複檢陽性確診；案28764，50多歲男性，因身體不適，醫院採檢後確診，疫調中。
最後，林右昌表示，最近有很多的學校，有確診案例的情形，但幾乎都是從家庭群聚連結到學校，造成學校的停班跟停課，他表示，從去年疫情以來，都有一套嚴謹的SOP，學校的通知都是即時來進行。
林右昌說，有許多家長質疑，為什麼學校不進行全面性篩檢，但，全面性的篩檢，是依專業的感控醫師針對學校的疫情風險來進行控管和判斷的，只有在學校的疫情風險無法掌控的狀況，才會需要全校篩選。
林右昌舉例，像是之前的二信中學群聚案件，是因為第一、感染源不明，第二、確診同學搭乘校車，跨班、跨科風險很高，第三、高職學生有較多的密集社團活動，不僅有校內也有校外，因此當時二信群聚發生的時候，校長很明快的預防性停課，市府也立即針對全校師生進行篩檢，並投放快篩試劑，讓師生都可以監控自我健康，所以不是為了篩而篩，而是經過風險的控管，如果是有風險的對象，我們也會擴大匡列做PCR的採檢。
林右昌說，昨日本市某學校宣布停課，讓家長有些意見，但要為學校說句話，感謝校方即時的回報教育處，如果是之前，可能要拖到隔天才會做停課的處置，但是現在的篩檢速度，以及取得資訊的速度比以往還快，所以校方一得到確診資訊，就立即在前一天晚上宣布停課，所以他認為學校的處置是相當立即也明快。（編輯：孫唯容）
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