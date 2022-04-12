方宥心暴瘦穿婚紗　斷食1個月冒出「變態怪癖」

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黃大煒活躍於音樂界，此次演出是出道後首度挑戰音樂劇。他回憶自己18歲參與過國外的徵選，進去才轉3個圈就被導演請出去，讓黃大煒年輕時就知道音樂劇很不容易，決心專注在音樂上面。這次破例再度參加音樂劇，黃大煒表示更是再次感受到音樂劇的瘋狂，「我在音樂上花了許多時間做到100分，但這群演員卻無論在舞蹈、戲劇，都是做到百分百完美。」這次參與演出，對黃大煒說，最難的是在語言上的轉換，因為看不懂中文，還特別要將劇本翻譯成羅馬拼音版本；為了瞭解劇情，甚至自己請了認識的朋友來翻譯文言文，也第一次學習走國劇身段，他驚呼：「單于和中原人的走法還不一樣。」
羅美玲已有多次演出音樂劇的經驗，前期排練在音樂老師還來不及出Demo的時候，光靠樂譜就會唱，讓孫協志決心輸人不輸陣，於下次排練前督促自己也能靠看譜把曲都練會，讓劇組驚呼真的是資優生，羅美玲聲音清澈宏亮，上次與全民大劇團合作《情人哏裡出西施》救火演出東施，再次挑戰古裝音樂劇，她表示不用承擔女主角，壓力輕鬆不少，但面對張大春的古詞，卻讓難度升級，而本次她將演出宮中的妃子，會是本劇的笑點擔當。
故事以毛延壽故意將王昭君畫醜，而導致王昭君出塞和親為開端。編導謝念祖表示，古代沒有照相技術，嬪妃若想要被皇帝臨幸，就需要「設法」讓自己的畫像好看一點，因此收賄畫師在西漢是很常見的潛規則，「歷史上說因為王昭君品格高尚不願意行賄；但如果毛延壽故意將昭君畫醜，是出自於『一份癡心』呢？」劇名副標「觀落雁」，會讓人有「觀落陰」的聯想，編導笑著說落雁代表昭君，因此觀落雁，可想見毛延壽是依依不捨地目送著昭君出塞，但另外一層的意思，的確有陰陽分離的設計。《大畫昭君～觀落雁》5月20日起於台北市中山堂中正廳演出4場。