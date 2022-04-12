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方宥心暴瘦穿婚紗　斷食1個月冒出「變態怪癖」

▲方宥心（左）暴瘦配對孫協志，婚紗靠夾子才穿得住。（圖／記者葉政勳攝）
▲方宥心（左）暴瘦配對孫協志，婚紗靠夾子才穿得住。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-04-12 16:08:05

方宥心、孫協志、黃大煒、羅美玲今（12日）出席古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》記者會，瘦成皮包骨的方宥心，為新角色斷食1個月，暴瘦3公斤，身上婚紗越改越小，「我有點變態，喜歡上YouTube看大胃王吃我喜歡的美食，有點像望梅止渴。」目前是47公斤，她大嘆排練場總是充滿美食，「我自己有個癖好，是我很喜歡看別人吃，這樣就會像是自己也有吃到。」孫協志在一旁笑說，當大家都在大吃美食時，方宥心會拿著一杯水，盯著其他人，讓大家莫名壓力很大，羅美玲在一旁說每次看到方宥心不能吃，都覺得正在吃飯的自己好殘忍，導演接話說，「即便這樣，大家還是會吃得很開心。」

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▲黃大煒出演音樂劇《大畫昭君～觀落雁》。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.12）
▲黃大煒為音樂劇親自譜曲。（圖／記者葉政勳攝）
孫協志擔綱男主角，他開玩笑地說，因為男主角需要扛票房，所以他自己並不敢想，「但我自己是非常期待好作品跟大家分享的，只要我有興趣的工作，我都會願意去嘗試。」這次和方宥心成為劇中情侶，大家都以為他們是首度合作，但兩人實際在27年前的選秀節目就已經認識，方宥心說：「當時協志是在校園組，我則是在兒童組，之後還進了同一家經紀公司，有一起去工地秀等秀場一起工作。」這次時隔很久再次合作，在排練場相遇時，孫協志還故意對方宥心唱出《翹腳髯鬍鬚》，方宥心笑著說，「當下我們兩個的隔閡、不熟都瞬間消失了。」

▲方宥心出演音樂劇《大畫昭君～觀落雁》。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.12）
▲方宥心暴瘦3公斤。（圖／記者葉政勳攝）
黃大煒活躍於音樂界，此次演出是出道後首度挑戰音樂劇。他回憶自己18歲參與過國外的徵選，進去才轉3個圈就被導演請出去，讓黃大煒年輕時就知道音樂劇很不容易，決心專注在音樂上面。這次破例再度參加音樂劇，黃大煒表示更是再次感受到音樂劇的瘋狂，「我在音樂上花了許多時間做到100分，但這群演員卻無論在舞蹈、戲劇，都是做到百分百完美。」這次參與演出，對黃大煒說，最難的是在語言上的轉換，因為看不懂中文，還特別要將劇本翻譯成羅馬拼音版本；為了瞭解劇情，甚至自己請了認識的朋友來翻譯文言文，也第一次學習走國劇身段，他驚呼：「單于和中原人的走法還不一樣。」

▲羅美玲出演音樂劇《大畫昭君～觀落雁》。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.12）
▲羅美玲靠樂譜就會唱歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.12）
羅美玲已有多次演出音樂劇的經驗，前期排練在音樂老師還來不及出Demo的時候，光靠樂譜就會唱，讓孫協志決心輸人不輸陣，於下次排練前督促自己也能靠看譜把曲都練會，讓劇組驚呼真的是資優生，羅美玲聲音清澈宏亮，上次與全民大劇團合作《情人哏裡出西施》救火演出東施，再次挑戰古裝音樂劇，她表示不用承擔女主角，壓力輕鬆不少，但面對張大春的古詞，卻讓難度升級，而本次她將演出宮中的妃子，會是本劇的笑點擔當。   

▲孫協志出演音樂劇《大畫昭君～觀落雁》。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.12）
▲孫協志與方宥心27年前是同一家唱片公司。（圖／記者葉政勳攝）
故事以毛延壽故意將王昭君畫醜，而導致王昭君出塞和親為開端。編導謝念祖表示，古代沒有照相技術，嬪妃若想要被皇帝臨幸，就需要「設法」讓自己的畫像好看一點，因此收賄畫師在西漢是很常見的潛規則，「歷史上說因為王昭君品格高尚不願意行賄；但如果毛延壽故意將昭君畫醜，是出自於『一份癡心』呢？」劇名副標「觀落雁」，會讓人有「觀落陰」的聯想，編導笑著說落雁代表昭君，因此觀落雁，可想見毛延壽是依依不捨地目送著昭君出塞，但另外一層的意思，的確有陰陽分離的設計。《大畫昭君～觀落雁》5月20日起於台北市中山堂中正廳演出4場。

▲作家張大春為音樂劇《大畫昭君～觀落雁》創作台詞。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.12）
▲作家張大春為音樂劇《大畫昭君～觀落雁》創作台詞。（圖／記者葉政勳攝）

 

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