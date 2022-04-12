壓箱舞台服合演《原子少年》　周湯豪：比我演出費還貴

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NICK告訴選手，舞台的演出是全方面的，包含服裝和燈光、音響、運鏡和視訊都是環環相扣。 選手分享：「Nick老師光站出來氣場就已經爆棚，結果練舞比我們還認真，我們怎麼可以不認真！」所以除了製作單位安排的練習時間，選手另外約練舞的時間，周湯豪也都會到場：「我想傳達給他們的是，我很拚，他們要更拚才可以。」過程中也不斷的發揮暖男大哥的分享，更是鼓勵選手們多多創作。
一手創辦了「祝你好命」創意公司，周湯豪除了擅長音樂製作，在視覺、造型等方面都很有想法，且持續出資扶植個人看好的饒舌歌手。成為《原子少年》的導師，他坦言其實不太喜歡上節目，但一想到能把自己一路走來的經驗帶給追夢少年們，還是義不容辭加入星際導師行列。準備這個合作舞台，NICK在曲目中融入選手們自己的創作，排練時不但一個一個仔細聆聽給予建議，更以製作人的高標準來檢視選手，對他們抱持極大的期望。
Nick對舞台的重視程度除了可以從練習次數來窺探，就連合作舞台上的衣服都是平常捨不得穿、想留在自己MV作品中亮相的，NICK打趣道：「這件衣服都比我演出費還貴！都獻給這個舞台了！」
《原子少年ATOM BOYZ》即將在4/17晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪人氣投票在4/6(三)開始，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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