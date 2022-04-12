影／泰國清邁最紅美食是這家！台灣女孩曝最有質感麵店
2020年底因緣際會開始居住在泰國的 Amber，透過youtuber頻道紀錄美好的體驗，並和泰國男友巴林一起探索當地。這次他們前往位於泰國清邁2021年新開的Khao-So-i，它是時下最流行的麵店，每到巔峰時段，總是擠滿人群。
Amber表示， Khao-So-i是一間結合日式料理和泰式風味的餐廳，供應令人耳目一新的創意料理。她笑稱這是她第一次吃到乾黃咖哩麵，醬汁好吃之外，蝦子也非常新鮮，十分適合大眾前來嚐鮮。吃完麵店後，Amber和巴林前往泰式油條店，吃當地非常有特色的恐龍油條。緊接著兩人羅摩利寺散步，度過美好的清邁一日遊。
清邁市是清邁府的首府清邁府治縣的一部分，也是泰國北部政治、經濟、文化的中心。清邁是泰國北部最大的歷史文化城市，也是泰北政治經濟中心。由於清邁是文化古都，保有許多傳統建築，且有許多文青店面，適合喜愛深度旅遊的旅客。雖然疫情期間無法出國，但透過 Amber和巴林的視角，觀眾彷彿能親歷現場，悠閒渡過感同身受的下午。現在就一起來看超有質感的清邁一日遊影片吧！
｜Amber Thai 小檔案｜
IG https://www.instagram.com/amberinthai/
FB https://www.facebook.com/amberinthai
YT https://www.youtube.com/channel/UCyIeG42FdoVOZMfSvFx2ZAA