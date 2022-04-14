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烏東大會戰開打在即！俄羅斯、烏克蘭T-72戰車大對決

▲前蘇聯T-72A戰車。(圖／美國國防部)
▲前蘇聯T-72A戰車。(圖／美國國防部)

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-14 10:30:002022-04-14 10:46:03

俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，隨著俄羅斯將軍事行動焦點轉向烏克蘭東部，軍事專家分析俄羅斯、烏克蘭的裝甲部隊將在烏東地區進行一場激烈的「會戰」。俄、烏兩國都配備有T72主力戰車，北約也提供捷克的T72戰車補充烏克蘭軍方的損失，烏東若真的發生大戰，預料將是一場T72戰車參與的坦克大戰。

由於T64戰車設計過於複雜、採用許多未成熟技術，導致無法大量生產配發部隊，前蘇聯因而在1967年開始研發一款成本較低、較容易生產的新戰車，以取代T55戰車獲取對北約的戰車數量優勢。T72戰車因而於1973年開始量產並配發部隊，並於1977年向西方國家公開亮相。

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T-72戰車車內分為前部駕駛艙、中部戰鬥艙、後部動力艙三部分。位於車體中部的鑄造結構炮塔呈半球形，低矮的車身能夠較低被擊中機率。

T-72的主要武裝是一挺125公厘滑膛炮，能發射尾翼穩定脫殼穿甲彈、破甲彈、破片榴彈與反戰車飛彈，當時西方國家戰車主砲以105公厘為主，因此火力優於美製M60A1、M48與西德豹一型戰車，直到德國萊茵金屬公司開發出120公厘戰車砲，裝配於M1A1與豹二型等戰車上，西方國家才挽回火力劣勢。

T-72採用自動裝彈機，22枚砲彈採用上下水平方式放置在砲塔吊籃下部的轉盤內，能夠減少裝填手的配置，也能降低砲塔體積。T72自動裝彈機的故障率雖然較T64戰車低，但是當自動裝彈機內的彈藥被引爆後，其連鎖效應往往會形成殉爆，造成砲塔被炸離車體。

由於成本以及技術的考量，T-72早期型號並沒有配備熱顯像儀，必須使用紅外線儀作為探照燈，加上缺乏精密的射控系統，使得射擊效率不佳。

T-72一共生產超過2萬5000輛，成為前蘇聯與華沙公約國的主力戰車，並外銷至伊拉克、伊朗、利比亞等國。俄羅斯授權給南斯拉夫生產的T-72M改良型稱為M-84戰車，射控系統是南斯拉夫自行研製，也外銷給科威特等國，在1990年伊拉克入侵科威特的戰爭中，罕見形成T-72系列戰車對決。

1991年波斯灣戰爭中，伊拉克T-72戰車遇上美軍新一代的M1A1戰車。由於伊軍缺乏空中優勢，大量T-72戰車遭到美軍A-10攻擊機與AH-64阿帕契攻擊直升機擊毀，使用衰變鈾砲彈的M1A1戰車也能輕易貫穿T-72戰車正面裝甲，伊拉克共和國衛隊「麥地那」、「漢漠拉比」、以及「塔瓦卡那」三個裝甲師慘遭殲滅，從此T-72戰車的負面評價爆增。

雖然在波斯灣戰爭中風評不佳，但是由於T-72戰車全球數量龐大，俄羅斯與烏克蘭都推出升級方案，主要包括提升射控系統、加裝爆炸反應裝甲以提升防護力。

▲斯洛維尼亞的M84戰車。(圖／美國陸軍)
▲斯洛維尼亞的M84戰車。(圖／美國陸軍)

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