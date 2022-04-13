收留19歲外甥卻戴綠帽！哈佛博士舅崩潰「連開6槍」報復

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只是薛承海沒想到，2018年他返回中國工作期間，當時年僅19歲的王聰卻與舅媽展開不倫戀，直到2020年舅媽希望結束關係，王聰卻出言恐嚇「自己的未來被舅媽毀了」、「你讓我現在沒有尊嚴，我只是行屍走肉」，揚言會對著舅媽家人痛下殺手，否則自己會結束自己的生命，薛承海隔了兩年才知道自己被「戴綠帽」，決定與妻子離婚斷絕關係。
不過兩人雖然分手，但離婚後卻仍住在一起，相反的被趕出去的王聰卻經常在他住家附近徘徊，薛承海因此向法院申請禁制令，並指出王聰曾經對他和家人施暴，亦苦苦哀求薛承海替他找個「美國女人」結婚，以便取得綠卡，被拒絕後雙方關係再次惡化。
直到最近禁制令即將到期，薛承海在當地時間7日下午於法院內得知並未獲准延長禁令，且外甥於庭外一再糾纏，薛承海一怒之下先是開車朝著23歲的外甥追撞，接著又在法院外停車場朝他的頭部連開6槍，王聰當場不治身亡。
美國司法單位亦正在調查案件細節，檢查官表示，薛成海擁有持槍證，目前並不確定犯罪動機是否與聲請禁制令延長失敗有關；協助薛成海聲請限制令的律師表示，薛成海與前妻育有2名孩子，是一個很愛小孩的父親，求學期間也一直都是學霸，現在更是美國公司股東，也在中國一家基因科技公司擔任法人代表和執行董事。
上周五（8日）薛承海接受傳訊時，前妻亦有出席並向他揮手致意，薛承海的刑事律師米利根（Leonard Milligan）則透過聲明表示，法院外的事件的確「嚴重而悲慘」，但目前對事件的任何猜測都不妥，必須進行調查才能了解確切原因。