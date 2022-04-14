北韓雪地賑災怎麼拍？丁寧6月「冷」到台語變輪轉

大愛電視《隨風隨緣》演員丁寧、璟宣、楊忠穎周三（4/13）特別南下高雄出席一場讀書會，其實不是真的讀書，而是「讀你千遍也不厭倦」去讀每個人身上的故事。
丁寧相隔十三年後再次接演大愛劇場，覺得好像又進了演員訓練班集訓一樣，在導演的要求下，每一句台語都要到位才能呈現真實感，尤其要重現1999年到北韓賑災，一場下雪的場景在台灣該怎麼重現？導演把劇組拉到台南白河，六月天連穿一件背心都熱的天氣，身上卻要穿著實際到北韓賑災的厚外套拍戲，地上的雪用粗鹽跟泡沫營造寒冬下雪的天氣，短短十五分鐘的畫面拍了一整天。
璟宣就是相反，在《隨風隨緣》中拍一場唯美的新娘照，雖然是冬天低溫卻要穿著薄婚紗，不過因為婚紗真的太美了，也就「愛水不怕流鼻水」，倒是劇中飾演璟宣無緣的男友寇家瑞，在冬天拍夏天戲，穿著短袖薄衫，當璟宣坐上溫暖的新娘車看著窗外頂著低溫的寇家瑞，眼中的不捨是覺得寇家瑞可能凍壞了。璟宣說真實人物陳滿年輕的個性很像「男人婆」，根本就是直接演自己就好。最難的是要邊踩裁縫車、邊說台詞，而且還是台語，在陳滿現場教學半天後，璟宣也沒讓老師丟臉，沒有NG順利完成。
楊忠穎也是冬天在桃園農場拍夏天的戲，結果就遇到寒流不能穿外套，很多人都冷到嘴唇發白，對導演嚴格要求細節的嚴謹態度印象深刻，就連群眾演員手拿鋤頭，播出只有閃過一秒的一個鏡頭，導演都要求要符合農夫的氣力，輕鬆拿不能抖、斗笠的縫線太新、要打赤腳一定要沾點泥土，《隨風隨緣》在導演精細的刻畫下，讓劇組專業演員與群眾演員都有超群的演出。（編輯：楊穎軒）