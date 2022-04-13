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台中+23　校園疫情收斂卻換移工群聚　7大張足跡看這裡

▲台中市長盧秀燕宣佈，東勢區校園群聚案已逐漸收斂。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市長盧秀燕宣佈，東勢區校園群聚案已逐漸收斂。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-13 18:18:23

台中市今新增23例本土確診，分為校園群聚2例、安養機構群聚1例、職場群聚6例、已知個案密切接觸者10例、外縣市足跡史2例、疫調中2例。其中涵蓋4校的東勢區校園群聚逐漸收斂，可以暫時鬆一口氣。但大雅區一家員工規模300人的扳手工廠，3名移工到高雄訪友後確診，該公司有93名移工，市府擔心爆發群聚，己派防疫醫師進駐。

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台中市長盧秀燕表示，東勢校園群聚案今天新增案29013（東新國小10歲女童）、29014（東新國小11歲男童），都是在學校的前進指揮所篩檢出來，另客家樂活園區目前沒篩到陽性個案，總計這一波疫情，台中市已完成6150人次篩檢。該群聚案目前在東勢區有15人確診，其中兒童12人，分別就讀東新國小（5人）、東新附幼（4人）、東勢國小（2人）、新家家幼兒園（1人）。

台中市今新增足跡，包括補習班、健身俱樂部。之前爆發婚宴群聚的國家歌劇院，再度有確診者足跡，今起連3天清消。

▲台中市今新增確診者足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之二。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之三。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之三。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之四。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之四。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
職場群聚案有3起，大雅區一家扳手工廠，昨天傍晚通報3名移工（案29006、案29339、案29340，皆為20多歲）確診，由於該工廠有300名員工，光是移工就93人，市府經發局與防疫醫師立即進駐工廠，幸好該廠宿舍分好幾區，已匡列14名密切接觸者進行PCR採檢與居隔，其他人即起10日內天天快篩，目前未出現陽性。市府表示，衛生局與疾管署中區管制中心將儘快共同到現場查核、控管。

另2起職場群聚，一為霧峰區某公司區50多歲女性（案29338），同事（案28636）是東新國小案同住家人；第二起是西屯區某室內設計公司，案29009（20多歲女性）、案29342（20多歲女性）確診，昨天同公司另一人（案28811）先通報確診，其中2人在4月初有外縣市足跡，疑為感染源。

▲台中市今新增確診者足跡之五。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之五。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之六。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之六。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之一。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
▲台中市今新增確診者足跡之七。（圖／台中市政府提供，2022.04.13）
在大學部份，弘光科大有一名30多歲女老師（案29010），先前因身體不適改為線上教學，昨天確診。另有一名20幾歲男學生（案29011）與北部3友人聚餐確診，這兩位師生不同科系，衛生局研判並非交叉感染，校方已完成清消，並要求與2人有接觸者，先進行預防性居家隔離或自主健康管理。

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