COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

北市工程標不出去　柯文哲竟怪台北市民「選錯總統」

▲台北市長柯文哲13日中午前往台北市議會拜會民進黨團，並說明這個會期的相關優先法案。不過過程中卻頻頻與民進黨議員們脣槍舌戰。（圖／記者丁上程攝，2022.04.13）
▲台北市長柯文哲13日中午前往台北市議會拜會民進黨團，並說明這個會期的相關優先法案。不過過程中卻頻頻與民進黨議員們脣槍舌戰。（圖／記者丁上程攝，2022.04.13）

記者丁上程／台北報導

2022-04-13 18:15:282022-04-13 18:19:51

台北市長柯文哲今（13）日赴市議會民進黨團報告，不過卻頻頻與與民進黨議員槓上。由於柯文哲過去曾誇口任內不會追加預算，這回優先法案報告中，24案竟有14案要追加預算，讓民進黨議員相當不滿。簡舒培更怒嗆柯「市民選錯人」，沒想到柯竟然還小聲反酸「是選錯總統」，引來李建昌不滿，怒飆國罵直斥太離譜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡舒培在發言時指出，文山區力行國小活動中心改建案，去年需要追加1.6億預算，不過相關單位卻因為柯文哲之前表示「任內不會追加預算」導致局處有壓力，不敢提追加預算，導致到今年柯文哲正視情勢後，才願意提出追加預算，不過卻要額外增加1.2億預算，「就因為你去年一聽到要追加預算就生氣，不然去年發包出去就不用多付錢了！」

簡舒培也直言，內湖動物之家她上午與議員李建昌去會勘，也是同樣的狀況。「去年如果追加2.2億預算，工程發包出去都可以做了。」簡舒培更怒嗆，都不是你們市府的錯，市長都沒錯，「錯的就是市民選錯市長。」

對此柯文哲聽聞後，僅在座位上小聲細語，表示「選錯總統」才對，也讓一旁的議員陳慈惠直言「市長你怎麼能這樣說？」而在經過總召江志銘復述柯文哲的說法後，也引發簡舒培與李建昌的不滿。

除了簡舒培怒嗆「現在是台北市，誰在做市長？動物之家、力行國小標不出去是總統的錯？」李建昌也直接怒飆髒話「太譀古（台語，意指誇張荒唐）了，X！」並負氣離去。

勞動局涉嫌洩密民眾黨　台北市議會議決「送交檢調調查」

拜會國民黨團撞場柯文哲　蔣萬安：不需要做過多聯想

柯文哲拜會綠營黨團　民進黨總召嗆聲：不要全身長滿刺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀