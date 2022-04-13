北市工程標不出去　柯文哲竟怪台北市民「選錯總統」

台北市長柯文哲今（13）日赴市議會民進黨團報告，不過卻頻頻與與民進黨議員槓上。由於柯文哲過去曾誇口任內不會追加預算，這回優先法案報告中，24案竟有14案要追加預算，讓民進黨議員相當不滿。簡舒培更怒嗆柯「市民選錯人」，沒想到柯竟然還小聲反酸「是選錯總統」，引來李建昌不滿，怒飆國罵直斥太離譜。
簡舒培在發言時指出，文山區力行國小活動中心改建案，去年需要追加1.6億預算，不過相關單位卻因為柯文哲之前表示「任內不會追加預算」導致局處有壓力，不敢提追加預算，導致到今年柯文哲正視情勢後，才願意提出追加預算，不過卻要額外增加1.2億預算，「就因為你去年一聽到要追加預算就生氣，不然去年發包出去就不用多付錢了！」
簡舒培也直言，內湖動物之家她上午與議員李建昌去會勘，也是同樣的狀況。「去年如果追加2.2億預算，工程發包出去都可以做了。」簡舒培更怒嗆，都不是你們市府的錯，市長都沒錯，「錯的就是市民選錯市長。」
對此柯文哲聽聞後，僅在座位上小聲細語，表示「選錯總統」才對，也讓一旁的議員陳慈惠直言「市長你怎麼能這樣說？」而在經過總召江志銘復述柯文哲的說法後，也引發簡舒培與李建昌的不滿。
除了簡舒培怒嗆「現在是台北市，誰在做市長？動物之家、力行國小標不出去是總統的錯？」李建昌也直接怒飆髒話「太譀古（台語，意指誇張荒唐）了，X！」並負氣離去。