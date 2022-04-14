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謝瓊煖新劇一人飾三角　繼《華燈初上》再演媽媽桑

▲謝瓊煖在舞台劇《一個公務員的意外死亡》再扮媽媽桑。（圖／故事工廠提供）
▲謝瓊煖在舞台劇《一個公務員的意外死亡》再扮媽媽桑。（圖／故事工廠提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-14 02:00:00

故事工廠將於今年推出第16回作品《一個公務員的意外死亡》，由黃致凱編導，劇目主視覺由方序中操刀，舞台由三金舞台大師曾蘇銘設計；今（13日）主要演員郭耀仁、方志友、謝瓊煖、是元介、蔡燦得、陳家逵等實力派演員出席媒體茶敘。該劇以「黑色幽默」的方式，呈現基層公務員在工作中遭遇的荒謬困境，更加入台灣民俗說唱藝術中「唸歌仔」的元素，以活潑、節奏明快的風格來呈現這齣「勸世喜劇」。

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▲是元介（左起）、謝瓊煖、方志友、郭耀仁、蔡燦得、陳家逵出席故事工廠《一個公務員的意外死亡》 媒體茶敘。（圖／故事工廠提供）
▲是元介（左起）、謝瓊煖、方志友、郭耀仁、蔡燦得、陳家逵出席故事工廠《一個公務員的意外死亡》 媒體茶敘。（圖／故事工廠提供）
郭耀仁劇中飾演剛成為公務員的男主角陳嘉偉，在戲中被上司欺壓，有趣的是，他先前在《國際橋牌社》裡飾演欺壓公務員們的黑道議長，被導演黃致凱笑稱是「報應」、「因果循環」，郭耀仁也說：「我之前戲裡有打人巴掌，這次是被是元介打！」被虧是全劇的「巴掌擔當」，方志友在旁補充說，加上事前排練，郭耀仁應該來回有被打了五百下。方志友劇中飾演追查真相的記者林佩璇，為此特別向專題記者取經揣摩，而她的角色大部份時間都在舞台上，戲份相當吃重。

▲郭耀仁飾演公務員男主角陳嘉偉。（圖／故事工廠提供）
▲郭耀仁飾演公務員男主角陳嘉偉。（圖／故事工廠提供）
謝瓊煖一人分飾三角，分別是污染受害者蕭媽媽、議員和酒店媽媽桑，這是她繼夯劇《華燈初上》完結後，再度以「媽媽桑」形象登場， 謝瓊煖說：「這次角色滿厲害的，可以跟Sugar（《華燈初上》裡的酒店）比一下的，每次排練這場戲，都是大家最興奮的時候。」她透露服裝為營造人間煉獄的感覺，會以黑魔女、地獄使者的造型現身，絕對會讓觀眾眼睛一亮。方志友也說，她非常想「下海」參與演這場戲，但被導演阻止，還賣關子稱「（這場戲）有一些好看的肉體」！

▲方志友飾演追查真相的記者林佩璇。（圖／故事工廠提供）
▲方志友飾演追查真相的記者林佩璇。（圖／故事工廠提供）
謝瓊煖另一角色蕭媽媽在劇中也有令人深刻的演出，其中一場「吃廢土」的戲，堪稱全劇最催淚橋段。但這場心酸戲的幕後則充滿笑料，導演黃致凱表示，「廢土」的配方劇組試了多次調配，最後以白飯加入黑可可粉打成泥，做成「灰灰的廢土」，謝瓊煖笑說：「廢土其實超好吃！」每次演完還會忍不住把手上沾到的「廢土」舔乾淨。

是元介飾演稽查隊員小廖，被導演黃致凱形容是「毀容式演技」，為了要符合樸實的公務員形象，他想盡辦法把自己變醜，不只腿瘸、皮膚變黑，又把頭髮剃掉，想讓觀眾認不出來。導演黃致凱還說，是元介的頭髮一開始不管怎麼弄都太帥，最後請他拿著指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞的乖乖牌髮型照片去照著剪。

▲是元介飾演稽查隊員小廖。（圖／故事工廠提供）
▲是元介飾演稽查隊員小廖。（圖／故事工廠提供）
蔡燦得飾演週刊的總編輯，戲裡個性驕傲跋扈、氣焰囂張，動不動就抽菸、砸東西，她說：「我從頭到尾沒有笑，總算不是給人甜美形象，很過癮！」她劇中霸氣形象也被曾國城來看排練的時候誇讚有如《穿著Prada的惡魔》裡的梅莉史翠普。陳家逵劇中一人分飾三角，化身因工廠廢水罹癌的居民武雄伯、環保局辦公室主秘以及建設公司羅董，在三個截然不同的角色間切換自如，大飆精湛演技。

▲蔡燦得飾演週刊總編輯。（圖／故事工廠提供）
▲蔡燦得飾演週刊總編輯。（圖／故事工廠提供）
▲陳家逵也是一人分飾三角。（圖／故事工廠提供）
▲陳家逵也是一人分飾三角。（圖／故事工廠提供）
《一個公務員的意外死亡》該舞台劇故事講述性格樸實的陳嘉偉（郭耀仁 飾），以三十八歲高齡考上公務員後，本以為從此可和妻小過著安穩生活，卻發現他的單位和民間廠商有不正常互動，良心不安的他，看著土地不斷被污染，猶豫是否該站出來檢舉。週刊記者林佩璇（方志友 飾）接獲爆料，一樁曾鬧上新聞的公務員魚塭溺斃事件，或許不是意外，她發現土地開發與環境污染之間的問題盤根錯節，利益牽扯廣大。 編導黃致凱將公務體系當中的「不可說」躍然於劇場，並以雙線式結構的敘事手法，繼《我們與惡的距離》全民公投劇場版後再度推出社會紀實的警世喜劇，深入探討職場當中的體制問題。（編輯：楊穎軒）

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