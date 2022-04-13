辦桌哪道菜最厲害？老饕揭「2菜色」必吃：一上桌就沒了
現代人結婚往往都選擇婚宴會館、餐廳來舉辦，也讓人不禁懷念起以前在路邊那種辦桌流水席。近日，就有網友PO文分享，他最愛的流水席菜色就是「魚翅羹」，甚至瘋狂到要搶男友的白飯來配，也讓他好奇詢問大家「流水席最愛哪道菜？」引起熱烈迴響。
一名女網友在Dcard上PO文表示，由於小時候很常被家人帶去吃流水席，讓她非常想念。幸運的是，終於在上禮拜她才有機會陪男友去參加親戚婚禮，而再次感受到那濃厚古早味的氣氛，「看著頭上一頂頂紅白相間的帳篷，和一道道辦桌菜上桌，真的是瞬間滿滿的回憶浮上心頭耶。」
但她強調整場婚宴吃下來，她最愛就是魚翅羹，「湯喝起很鮮，配上滿滿的食材，真的不是一般的滿足耶，尤其一定要澆飯配著吃，差點把我男友那碗白飯也搶過來」，不禁詢問大家「也好奇各位去吃流水席最愛的是哪一道菜呀？大家可以留言分享回味一下」。
結果大家紛紛留言，「我超愛花好月圓！流水席吃到的炸湯圓最好吃了」、「紅蟳米糕，無敵的吧」、「最愛吃喜宴的羹」、「冷盤最讚」、「漢堡冰淇淋」、「生魚片、還有鮑魚，大草蝦，鳳梨蝦球等等，好多」、「最愛的是櫻花蝦油飯，小時候都一定要盛滿滿兩碗，結果後面的菜都吃不下了哈」。
雖然最多人提到炸湯圓。不過，也有老饕分享，「流水席ㄉ精髓在雞湯！」「魚翅羹跟米糕最能看出師傅基本手藝，人參烏骨雞是必喝」、「流水席雞湯和魚翅羹，根本等於總鋪師的廚藝，好吃的話，一上來就沒了，想打包比登天還難」。（編輯：詹鎰睿）