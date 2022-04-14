T1／女神峮峮領軍！中信特攻啦啦隊最吸睛

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儘管林韋翰加盟特攻沒能贏得「最驚奇補強」，但媒體依舊肯定特攻的補強操盤，認為特攻是本季「最佳補強操作球隊」，陣中的大物新秀阿巴西在新人球季的超狂演出，也以2票的差距擊敗台灣啤酒英熊一哥蔣淯安，成為「本季表現最驚奇的本土球員」，就連特攻啦啦隊「Passion Sisters」也獲得多數媒體肯定，以高達54.8%的得票率贏得「本季最搶眼啦啦隊」，靠著PS助攻，特攻也獲得媒體心中「最佳主場」的肯定，至於雲豹啦啦隊「電豹女」則以38.1%居次，身為一支新成軍的啦啦隊，電豹女在首季已成功吸引目光，實屬難得。
雖然特攻在補強操作上獲得媒體好評，但英熊卻被看好有機會在季末甩尾拉尾盤，因為在註冊大限前簽下「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara），團隊戰力暴增，高達40.5%的媒體看好英熊有機會在季末暴衝，而德古拉也以35.7%的得票率，成為「最令人期待的新援」。同樣的狀況也出現在臺中葳格太陽，因為補進了人氣洋將塔克（Anthony Tucker），戰力一樣大升級，在「哪隊最可能在季末拉尾盤？」和「哪位新援表現最令人期待」兩個項目都僅以些微差距輸給英熊和德古拉，排名第二。
英熊不僅被看好能在季末拉尾盤，一哥蔣淯安本季更打出聯盟「扛霸子」的頂級球星身手，一舉比下高雄全家海神胡瓏貿和特攻阿巴西，而蔣淯安在本季例行賽第二戰作客特攻之戰，在延長賽終了前投進壓哨Logo Shot絕殺特攻的神蹟，更被媒體譽為聯盟本季「最佳時刻」。
雖然特攻和英熊獲得媒體青睞，在多數調查項目脫穎而出，但「哪隊現在最具總冠軍相？」還是由聯盟龍頭高雄全家海神掄元，拿下高達61.9%的選票，開季至今，海神始終佔據聯盟第一排名，雖然特攻、英熊、太陽都曾進逼，但依舊無法撼動海神龍頭寶座，展現出強大的奪冠實力，也成為媒體看好的關鍵。
台灣運彩xT1聯盟季中媒體大調查結果開箱
哪筆補強最驚奇？
張智峰復出加盟桃園雲豹－69%
林韋翰加盟新北中信特攻－23.8%
周資華交易至臺中葳格太陽－4.8%
德古拉加盟台灣啤酒英熊－2.4%
哪位新援表現最令人期待？
台灣啤酒英熊洋將 德古拉－35.7%
臺中葳格太陽洋將 塔克－31%
台灣啤酒英熊亞外 林泰樂－16.7%
新北中信特攻亞外 夏樂－11.9%
臺南台鋼獵鷹洋將 雷神－4.8%
哪隊是最佳補強操作球隊？
新北中信特攻－47.6%
臺中葳格太陽－33.3%
台灣啤酒英熊－11.9%
高雄全家海神－4.8%
桃園雲豹－2.4%
本季至今的最佳時刻？
蔣淯安壓哨Logo Shot絕殺新北中信特攻－61.9%
阿巴西單場狂飆聯盟紀錄52分－21.4%
馬龍7秒得5分驚天逆轉勝高雄全家海神－14.3%
庫薩斯再見補籃絕殺新北中信特攻－2.4%
本季至今哪位本土球員表現最驚奇？
新北中信特攻 阿巴西－35.7%
台灣啤酒英熊 蔣淯安－31%
新北中信特攻 林秉聖－14.3%
臺中葳格太陽 陳靖寰－9.5%
桃園雲豹 張智峰－7.1%
新北中信特攻 謝亞軒－2.4%
哪隊啦啦隊表現最搶眼？
新北中信特攻Passion Sisters－54.8%
桃園雲豹電豹女－38.1%
臺南台鋼獵鷹Wings Girls－4.8%
台灣啤酒英熊小調啤－2.4%
哪隊主場最有feel？
新北中信特攻－50%
臺南台鋼獵鷹－16.7%
臺中葳格太陽－9.5%
台灣啤酒英熊－9.5%
高雄全家海神－9.5%
桃園雲豹－4.8%
誰是聯盟本土扛霸子？
台灣啤酒英熊 蔣淯安－88.1%
新北中信特攻 阿巴西－7.1%
高雄全家海神 胡瓏貿－4.8%
哪隊最可能在季末拉尾盤？
台灣啤酒英熊－40.5%
臺中葳格太陽－35.7%
新北中信特攻－16.7%
桃園雲豹－4.8%
高雄全家海神－2.4%
哪隊現在最具總冠軍相？
高雄全家海神－61.9%
台灣啤酒英熊－16.7%
新北中信特攻－11.9%
臺中葳格太陽－9.5%