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T1／女神峮峮領軍！中信特攻啦啦隊最吸睛

▲新北中信特攻「Passion Sisters」深受媒體喜愛。( 台灣運彩xT1聯盟提供)
▲新北中信特攻「Passion Sisters」深受媒體喜愛。( 台灣運彩xT1聯盟提供)

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-14 15:53:20

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季例行賽進入最後階段，隨著日前聯盟註冊大限到期，六都球團補強底定，準備最後衝刺，爭取季後賽機會，趕在例行賽結束前1個月，聯盟特別舉辦季中媒體大調查活動，吸引42位媒體工作者參加，調查結果顯示，本季聯盟最驚奇的補強是40歲「馴獸師」張智峰復出加盟桃園雲豹，成為現役最老球員，驚奇程度甚至比下旅外球星「傳球魔術師」林韋翰回歸台灣籃壇，加盟新北中信特攻。

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▲新北中信特攻「Passion Sisters」深受媒體喜愛。( 台灣運彩xT1聯盟提供)
▲新北中信特攻「Passion Sisters」深受媒體喜愛。( 台灣運彩xT1聯盟提供)
本季六支球團都在季中進行許多補強，但就屬張智峰復出最具話題，在「哪筆補強最驚奇？」調查項目中獲得69%的選票，而林韋翰加盟特攻僅拿下23.8%的選票排名第二，雖然張智峰日前因為爭球不慎右手掌骨骨折，球季提前報銷，但他的表現確實為雲豹帶來明顯助益，再次證明「40歲仍是一尾活龍」。


儘管林韋翰加盟特攻沒能贏得「最驚奇補強」，但媒體依舊肯定特攻的補強操盤，認為特攻是本季「最佳補強操作球隊」，陣中的大物新秀阿巴西在新人球季的超狂演出，也以2票的差距擊敗台灣啤酒英熊一哥蔣淯安，成為「本季表現最驚奇的本土球員」，就連特攻啦啦隊「Passion Sisters」也獲得多數媒體肯定，以高達54.8%的得票率贏得「本季最搶眼啦啦隊」，靠著PS助攻，特攻也獲得媒體心中「最佳主場」的肯定，至於雲豹啦啦隊「電豹女」則以38.1%居次，身為一支新成軍的啦啦隊，電豹女在首季已成功吸引目光，實屬難得。

▲桃園雲豹啦啦隊「電豹女」火辣性感，吸引不少球迷關注。 (台灣運彩xT1聯盟提供)
▲桃園雲豹啦啦隊「電豹女」火辣性感，吸引不少球迷關注。 (台灣運彩xT1聯盟提供)
雖然特攻在補強操作上獲得媒體好評，但英熊卻被看好有機會在季末甩尾拉尾盤，因為在註冊大限前簽下「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara），團隊戰力暴增，高達40.5%的媒體看好英熊有機會在季末暴衝，而德古拉也以35.7%的得票率，成為「最令人期待的新援」。同樣的狀況也出現在臺中葳格太陽，因為補進了人氣洋將塔克（Anthony Tucker），戰力一樣大升級，在「哪隊最可能在季末拉尾盤？」和「哪位新援表現最令人期待」兩個項目都僅以些微差距輸給英熊和德古拉，排名第二。

▲桃園雲豹啦啦隊「電豹女」火辣性感，吸引不少球迷關注。 (台灣運彩xT1聯盟提供)
▲桃園雲豹啦啦隊「電豹女」火辣性感，吸引不少球迷關注。 (台灣運彩xT1聯盟提供)
英熊不僅被看好能在季末拉尾盤，一哥蔣淯安本季更打出聯盟「扛霸子」的頂級球星身手，一舉比下高雄全家海神胡瓏貿和特攻阿巴西，而蔣淯安在本季例行賽第二戰作客特攻之戰，在延長賽終了前投進壓哨Logo Shot絕殺特攻的神蹟，更被媒體譽為聯盟本季「最佳時刻」。


雖然特攻和英熊獲得媒體青睞，在多數調查項目脫穎而出，但「哪隊現在最具總冠軍相？」還是由聯盟龍頭高雄全家海神掄元，拿下高達61.9%的選票，開季至今，海神始終佔據聯盟第一排名，雖然特攻、英熊、太陽都曾進逼，但依舊無法撼動海神龍頭寶座，展現出強大的奪冠實力，也成為媒體看好的關鍵。


台灣運彩xT1聯盟季中媒體大調查結果開箱


哪筆補強最驚奇？

張智峰復出加盟桃園雲豹－69%

林韋翰加盟新北中信特攻－23.8%

周資華交易至臺中葳格太陽－4.8%

德古拉加盟台灣啤酒英熊－2.4%


哪位新援表現最令人期待？

台灣啤酒英熊洋將 德古拉－35.7%

臺中葳格太陽洋將 塔克－31%

台灣啤酒英熊亞外 林泰樂－16.7%

新北中信特攻亞外 夏樂－11.9%

臺南台鋼獵鷹洋將 雷神－4.8%


哪隊是最佳補強操作球隊？

新北中信特攻－47.6%

臺中葳格太陽－33.3%

台灣啤酒英熊－11.9%

高雄全家海神－4.8%

桃園雲豹－2.4%


本季至今的最佳時刻？

蔣淯安壓哨Logo Shot絕殺新北中信特攻－61.9%

阿巴西單場狂飆聯盟紀錄52分－21.4%

馬龍7秒得5分驚天逆轉勝高雄全家海神－14.3%

庫薩斯再見補籃絕殺新北中信特攻－2.4%


本季至今哪位本土球員表現最驚奇？

新北中信特攻 阿巴西－35.7%

台灣啤酒英熊 蔣淯安－31%

新北中信特攻 林秉聖－14.3%

臺中葳格太陽 陳靖寰－9.5%

桃園雲豹 張智峰－7.1%

新北中信特攻 謝亞軒－2.4%


哪隊啦啦隊表現最搶眼？

新北中信特攻Passion Sisters－54.8%

桃園雲豹電豹女－38.1%

臺南台鋼獵鷹Wings Girls－4.8%

台灣啤酒英熊小調啤－2.4%


哪隊主場最有feel

新北中信特攻－50%

臺南台鋼獵鷹－16.7%

臺中葳格太陽－9.5%

台灣啤酒英熊－9.5%

高雄全家海神－9.5%

桃園雲豹－4.8%


誰是聯盟本土扛霸子？

台灣啤酒英熊 蔣淯安－88.1%

新北中信特攻 阿巴西－7.1%

高雄全家海神 胡瓏貿－4.8%


哪隊最可能在季末拉尾盤？

台灣啤酒英熊－40.5%

臺中葳格太陽－35.7%

新北中信特攻－16.7%

桃園雲豹－4.8%

高雄全家海神－2.4%


哪隊現在最具總冠軍相？

高雄全家海神－61.9%

台灣啤酒英熊－16.7%

新北中信特攻－11.9%

臺中葳格太陽－9.5%

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