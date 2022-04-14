奴才黏毛巾！3貓經過「輪流躺下」狂干擾　網：無限迴圈

這還讓不讓人好好做家事啊！相信許多貓奴一定都有這樣的經驗，正在忙碌做某一件事情時，家裡的貓主子不是過來「好心關切」就是要來湊一腳！日本一名飼主日前正在清理毛巾上的貓毛，卻遭到家中喵皇們的輪流干擾，網友看了也忍不住喊：「真的太難了！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲推主家裡有4隻可愛的喵星人。（圖／推特帳號potechi_nikki）這名飼主家裡養了4隻貓咪，為了記錄牠們生活點滴以及互動日常，特地在推特上開設帳號方便做成長紀錄。這天奴才準備將一條深灰色的毛巾拿去洗，正在地板上攤平毛巾，打算用除毛滾輪先將毛巾上的貓毛去除，只是清著清著，一隻白色長毛貓「Okome（おこめ）」就靠過來在毛巾上趴好趴滿，推主將牠抱開後，過沒幾秒另一隻橘白緬因貓「小雪（こゆき）」也過來趴在上面，好不容易將牠「請」出去，還在忙著調整毛巾，滾沒兩下三花小貓「鰻魚（うなぎ）」也上前湊一腳啦！▲這天飼主準備先將毛巾上的貓毛用滾輪黏除後再清洗，不料卻被「Okome」一屁股躺下。（圖／推特帳號potechi_nikki）▲好不容易請走牠，繼續黏毛時……（圖／推特帳號potechi_nikki）▲立刻換「小雪」接棒躺在上面！（圖／推特帳號potechi_nikki）▲抱走小雪後，「鰻魚」也湊上前……（圖／推特帳號potechi_nikki）▲欸這不是逗貓棒啦！這樣是要黏到什麼時候才能完成啦！（圖／推特帳號potechi_nikki）面對自家眾貓皇的頻頻干擾，飼主雖然有些無奈，但也認為被貓包圍很幸福，便將影片分享在網路上，才短短一個星期就吸引超過110萬人次觀看，許多網友看了也忍不住留言：「永遠黏不完的貓毛啊」、「感覺會無止盡的迴圈下去」、「我家的貓也很愛推滾輪時來干擾」、「沒完沒了欸」、「有時候放棄也是一種選擇」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）找不到貓好急！奴才見「餐巾紙長山竹手」笑嘆：偽裝大師主人上班！柴犬躺床「以瞳孔送行」 網笑：聽見心碎聲音很咕溜！嬤替喵剪指甲阿公卻hold不住 網笑：貓是液體