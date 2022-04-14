本土+874，共同推廣對長輩新興問候語　「你打疫苗了嗎？」

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調整輕重症分流收治 確保病床周轉靈活
本土疫情近幾日連續突破新高，指揮中心指揮官陳時中指出，根據醫療資源統計，目前因地方加強型防疫旅館數沒有增加，故空床率較低，約為11.1%。其他包含醫療院所病床（專責＋負壓）維持在57.3%；中央集中檢疫所也保持40.7%左右空床率。
而因應新北市居家照護開跑，指揮中心醫療應變組副組長羅一均表示，各大醫療院所、集檢所、防疫旅館輕、重症分流收治原則亦隨之調整。包含將醫院收治年齡從65歲以上調整至「70歲以上」，或有血液透析需求及懷孕36週以上之孕婦，其他個案則以集檢所、防疫旅館或居家照護為主，讓醫院病床周轉流動可以更靈活。
打滿三劑疫苗 保護自己、保護他人
除了確保醫療量能足夠之外，提升個人對新冠肺炎的保護力也是勢在必行，對此，台北榮民總醫院院長陳威明提醒，打滿三劑疫苗雖不能完全避免感染，但對染疫後預防重症及死亡的效果十分顯著，且也比僅打兩劑的效果持續更久。另外，即便出現突破性感染，病毒傳染力也相對較低，可謂「保護自己、保護他人」。
陳威明指出，本土疫苗覆蓋率目前為：接種一劑83.9；兩劑79.0%；三劑53.2%，但對染疫重症、死亡風險較高之年長族群，尤其75歲以上高齡長者，第三劑追加劑覆蓋率僅56.1%，因此，推動年長者施打追加劑是刻不容緩。台北榮總及所屬分院也不遺餘力，自4月14日起，對於65歲以上看診長輩，主動關心疫苗施打情形及是否有意願施打疫苗，並積極協助安排。
如何協助安排？陳威明說明，經數據分析確認看診長者疫苗施打現況後，院方於患者預定回診日期前一周主動進行簡訊通知，推廣於看診時一併接種疫苗，也會在門診日刷卡時實施雙重提醒，提升年長者施打疫苗的方便性，以期有效增加疫苗保護力。
圖片來源/中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53422
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