兒童染疫並非無風險　李秉穎：社會成本也需列入考量

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兒童染疫問題多 然而現仍無兒童可用疫苗
以台灣現在統計的數據來看，國內兒童及青少年病例共計1604例，平均分散在各年齡層，無重症、無死亡，但當病例數大幅提升時又如何呢？且因兒童無生活自給能力，染疫需家長照顧，另外，停校、停課後，後續課程如何銜接？這些問題都有可能帶來更大的社會成本，因此李秉穎呼籲，中央政府未來在擬定防疫政策時，勢必得將這些因素列入考量、從長計議。
然而李秉穎坦言，現階段對於5-11歲的兒童，並無通過緊急授權使用的新冠疫苗，ACIP目前僅能先沙盤推演，需等到有疫苗可用時再視當時疫情情況滾動式調整。
小孩打疫苗會不會有不良反應？ 李秉穎：利大於弊
針對部分家長對疫苗可能產生的嚴重不良反應產生之疑慮，李秉穎回應，依已知數據來看，兒童染疫致死率約為萬分之一，而施打疫苗產生嚴重不良反應機率則約為百萬分之十以下，包含過敏性休克及心肌炎，但事實上這兩種嚴重不良反應的死亡率皆趨近於零，因此李秉穎認為，「打疫苗仍是利大於弊」。
停課標準需以確診個案為核心 恢復時機不定
針對校園因應新冠肺炎暫停實體課程實施的標準，教育部廖興國主任秘書今也特此說明，停課標準會以確診個案為核心，依其活動足跡的密度進行疫調，再決定暫停實體課程的範圍、期限及恢復時機。
圖片來源/中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53421
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