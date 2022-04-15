人氣BL劇「櫻花CP」撒糖！188校草擁萌弟重現奶油麵包吻

LINE TV 獨播超人氣BL劇《冬日後的櫻花》，上演高冷校草與軟萌弟弟的全糖戀愛，兩位主角撒糖不手軟，劇中親親抱抱、甜蜜互動讓觀眾直呼心跳加速，但最新劇情中，兩人面臨親人的反對，本週將揭曉最終結局，主角姜熙、玉真旭也獨家接受LINE TV訪問，爆出令人意外的小祕密。

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▲由超人氣漫畫《冬日後的櫻花》改編的BL劇，由姜熙（右）、玉真旭主演。（圖／LINE TV提供）

《冬日後的櫻花》是韓國超人氣BL漫畫改編，由《在你視線停留的地方》團隊製作，開播以來大受好評，找來YG演員姜熙、男團「Super Five」成員玉真旭主演。玉真旭飾演個性軟萌的「海春」，與姜熙飾演的「泰成」是童年玩伴，因父母雙亡被泰成媽媽收養，兩人關係一度冷淡疏離，直到高中同班才發生變化。身高相差13公分的兩人完美呈現「最萌身高差CP」，劇中不僅神還原漫畫經典橋段，酒醉告白吻戲與各種花式擁抱更是誠意滿滿。身高188公分的姜熙，也在淋浴戲露出上半身的精壯身材，讓粉絲看得臉紅心跳。《冬日後的櫻花》大結局4月14日下午5點於LINE TV獨家播出。

▲《冬日後的櫻花》玉真旭（左一）、姜熙（左二）共譜青春愛情故事。（圖／LINE TV提供）

▲《冬日後的櫻花》重現兩位主角同床共枕的曖昧橋段。（圖／LINE TV提供）

姜熙、玉真旭接受LINE TV獨家訪問透露，拍攝期間幾乎天天見面，「有時一週甚至會見到六次」，也一起度過平安夜，訪問過程流露兩人的好交情，不時互相吐槽爆料。姜熙說，第一次見到玉真旭，覺得聲音和語氣都很像海春，開玩笑道：「我想説他們是從哪裡找來這種人，後來才知道他（玉真旭）在演戲！」有趣的是，兩人聊到戲劇看點時，玉真旭先是說故事有趣、畫面很美，接著信心滿滿自誇：「最關鍵的是海春很漂亮！」立刻被姜熙吐槽：「你為什麼突然變這麼輕浮！」

玉真旭對姜熙的第一印象是「很高、很帥」，笑說：「如果有帥哥坐在旁邊，就會莫名拘束嘛，所以一開始我有點拘束。」他說自己屬於淘氣活潑的類型，姜熙比較年長穩重，「哥很縱容我，任由我鬧，不管我做了什麼樣的事情，他都不會嚇一大跳或是質問我。」玉真旭還爆料姜熙的小祕密，因為姜熙手機壞掉，居然都用筆電打電話，「他（姜熙）都是用語音通話，昨天也（用筆電）打電話給我了」、「他最扯的是手機壞了可以一整天不打電話」。

▲188公分的姜熙飾演帥氣的校草「泰成」。（圖／LINE TV提供）

▲玉真旭飾演個性軟萌的「海春」。（圖／LINE TV提供）