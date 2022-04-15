衝浪女神Kimberly！陳美彤「逆天」凍齡超正

被媒體譽為「斜槓生活運動家」的Kimberly陳美彤，在滑水運動有八年資歷，除了快艇衝浪選手身分，本身也是高人氣的專業健身教練，經常在各媒體分享運動經驗。經營歐美美妝品牌超過十年，對於美麗的定義，她很堅持，不論是對自身或是環境，平日的保養除了講求效果之外，更是不能傷害環境。
44歲的陳美彤，目前還是兩位小孩的媽媽，女兒Jocelyn陳宥蓁才13歲，卻也遺傳到媽媽的氣質與長腿，更重要的是，也是超愛衝浪，十分陽光開朗。
Kimberly陳美彤說：「我從Wakeboard寬板開始，接觸滑水運動滿八年了，不知不覺在士林、社子水域也有六年光景，不分春夏秋冬，風雨無阻，幾乎都在這條河上衝浪練習。這幾年參加過大大小小各種比賽，河川及海洋對我來說，有著密不可分的情感，就像孕育我成長的地方」，這次不遺餘力投入公益影片拍攝，為河川證言，口白也是出自於Kimberly陳美彤的心聲，非常感性。她說除了為自己在水上八年留下一個里程碑，也要回饋這河川大地之母，讓更多人透過她的眼界，重新認識台灣這片水域，看到河川的美麗：「河川是無聲的，這麼多年來，看到水域越來越好，其實並不像大家刻板印象停留在多年前那條髒髒臭臭的河，很多人常常關注我衝浪滑水，也驚訝基隆河越來越乾淨漂亮了。」
Kimberly陳美彤說，在這個水域滑水六年來，看到政府的努力，清除了近兩萬六千公噸的漂流物和垃圾，真的有越來越乾淨了。基隆河是活水域，漲退潮帶動海水淡水交流，其實很適合都市親水活動發展。
這幾年下來，不只國內越來越多人到這裡滑水，也成為亞洲滑水重鎮，吸引許多外國滑人來此訓練，帶動了台灣滑水產業發展。秉持著取之於河川，用之於河川，陳美彤不僅經常在自己臉書粉專「Kimberly的熱血人生」發文宣導海洋保育與河川環境維護之外，更親力親為用自己的力量，將高人氣的號召力化作影響力，投入水域保護的宣導工作，希望能不只是讓大眾愛自己家園前的這條河，不要嫌棄她，也能一起攜手保護她，讓她變得更美好。
Kimberly陳美彤也呼籲政府和相關單位能做更多的努力，以及宣導工作，河川是海洋永續的前哨，每個市民的生活都與河川生態息息相關，尤其台灣滑水與快艇衝浪運動越來越蓬勃，選手表現在國際上有目共睹，也被世界看見，唯有讓河川生態更好，才能讓台灣水上運動永續發展，也能藉此帶動台灣的親水觀光，創造都市生活的雙贏！Kimberly陳美彤也希望不僅能為北台灣河川發聲，未來也能有機會滑遍南台灣河川，歡迎各單位邀約一同快艇衝浪！