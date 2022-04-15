竹縣府3年投入15億經費建設五峰鄉 推路平、民宿合法化

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楊文科表示，縣府與鄉鎮市公所是夥伴關係，鄉公所若有需求，縣府會全力協助，包含鄉公所的改建等，均會共同爭取，「把人家辦不到的事情，在這個任期一起完成」，「五峰先行．勇創新局」的標語。
原住民行政處長雲天寶提及，縣府在五峰鄉做的包含落實居住正義的「原鄉部落環境綠美化」，這項計畫只全台只有新竹縣在做，先前在羅山部落，將老舊部落合法化，也更新周邊的公共設施，並取得19戶合法房屋的證明文件，也因這樣的成績，才持續推動後續的「新竹縣原鄉地區老舊房屋合法化試辦計畫」，這項計畫總經費達1814萬元，縣府配合款約20％，未來可自訂新竹縣原鄉建築標準圖說，能降低建屋成本，吸引原鄉青年回流。
楊文科在聽取業務報告期間，特別詢問未在報告內的「桃山村雲山替代道路北段改善工程（第二期）」，他認為這條道路十分重要。雲天寶則說明，此項建設由原住民族委員會、國防部、雪霸國家公園管理處、行政院農業委員會林務局共同補助總經費6000萬元，若原有主要道路發生坍方，就可走這條替代道路，等於增加雙重保險。
楊文科表示，這條前往觀霧的道路十分重要，能為五峰鄉的居民、前往觀霧及雪霸的旅客增加行路安全。
其中農業處在改善農路部分，自108年至111年共核定 1830萬元，工務處也完成竹62線天湖產業道路1K+800至3K+500、0K至11K+600的道路改善計畫，以及縣道122線24K至50K+400道路改善工程、竹67線1K+500道路改善工程，均已完成，另外還在辦理的則是縣道122縣43.5公里路段改善工程、台68線接竹東東峰路新闢工程等。
在交通旅遊方面，交旅處也推出公路運輸多元推升計畫，建造一般型候車亭4座，以及桃山村旅遊軸線周邊景觀改善計畫，預計今年底完工，另外還有台灣好行觀霧線即將於今年通車，預計增加合法旅宿住宿率，行銷五峰鄉的觀光熱點。
除此之外，社會處也投入在五峰鄉的老人福利、婦幼照顧、社會救助、身心障礙福利多有挹注，以及社區活動中心揭牌、日照中心也將立案，照顧偏鄉居民。文化局也辦理各項無形文化資產保存維護、地方文化館計畫、推動原鄉閱讀、社區總營造計畫等。
教育局也在五峰鄉補助班班有冷氣、推動兒童遊戲場、友善就學體系，並設置12園41班公立及非營利幼兒園，加入準公共化總計有54園，教育局長楊郡慈特別提及，在縣議員張益生的協助下，3所國小附設幼兒園均有專屬幼童車協助接送，並落實三章一Ｑ等、聰明營養午餐等制度，另外也扎根數位教育，推動班班有網路、生生用平板，以及外師全英語授課等。
五峰鄉長葛忠義表示，感謝楊縣長在3年中對於五峰鄉的建設，鄉民都有目共睹，包含在地方建設、社會福利、文化觀光及農業推廣等，顯示縣長對於五峰鄉的用心，縣府這3年在五峰鄉投入15億的經費，但他仍建議縣府持續積極推動部落基礎建設。
五峰鄉代表會主席呂小龍則提出，過去代表會建築是危樓，而目前代表會則暫時在臨時組合屋，希望縣府可以協助興建合法建築物。五峰鄉出身的縣議員張益生則表示，五峰鄉缺乏0到3歲的公共托育空間，因合法建地不足，導致建設困難重重，他天馬行空想到，或許可利用學校空間增設0至3歲的公托。
楊文科十分重視代表會、公托缺乏的問題，不過民政處長賴江海指出，代表會包含鄉公所的興建計畫，須找到合適的場址，並由鄉公所提出興辦事業計畫，縣府會傾力協助。至於公托缺乏等問題，社會處、教育局研擬，尋找出最適合的處置方法。
此外，楊文科表示，為了要把五峰鄉做的更好，影響五峰鄉甚鉅的變更清泉風景特定區第三次通盤檢討的問題，兩位部落會議主席也允諾將盡速召開部落會議，決定未來發展狀況。