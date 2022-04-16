買網購收這封信？「1動作」洩個資 信用卡直送詐騙集團
詐騙集團頻出新招，不斷翻新技倆才能騙民眾上當。疫情之下網路購物成為新消費型態，也成為詐騙主要管道。有民眾收到中華郵政來信通知，因為尚未支付關稅故無法投遞包裹，要求線上刷卡支付關稅，由於補繳金額僅50元，一般人不會起疑心，殊不知卡一刷，信用卡資料就全到詐騙集團手中，陷於被盜刷的風險之中。
有民眾表示收到中華郵政Email通知：「您的包裹無法在2022年4月09日寄出，因為尚未支付關稅（52.76 新台幣）」，信中還仔細提到預計出貨時間安排在未來數天內，並於信件裡附上刷卡連結，要求線上補繳52元關稅才能投遞包裹。
由於海外包裹自2020年5月中旬起強制實施實名制，民眾海外購物、買淘寶，需使用APP《EZ WAY易利委》實名認證，也確實可能會遇到需要補繳關稅的狀況。因此若是剛好近期有網路購物的民眾，一但收到這類詐騙信件，往往就「原地中獎」，繳交以為理所當然的50元關稅，其實繳出的是自己信用卡姓名、卡號、有效期限、安全碼。
這類詐騙已行之有年，不過從最初的英文版、簡體版進化到繁體版，且信件口吻逼真，讓民眾更難起疑。中華郵政公司在2020年就發出消息稿澄清，提醒民眾收到不明電子郵件，撥打24小時客服專線或是165反詐騙專線求證。
中華郵政公司提到，民眾可靠「3招」判斷是否為詐騙信件，第一點、中華郵政絕對不會透過電子郵件，通知民眾用線上轉帳方式辦理郵務或儲匯業務。第二點、確認寄件者的Email，通常和中華郵政網域名稱（post.gov.tw）無關。第三點、確認實際連結網址，可看出明顯異常。