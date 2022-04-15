孕婦染疫收住院「依週數」惹爭議！指揮中心曝3原因解釋
中央流行疫情指揮中心今（15）日宣布強化重症分流，僅有中重症、70歲以上、血液透析及懷孕36周以上等四類人由醫院收治，其他收治加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護，卻也引發婦產科醫師的擔憂，認為懷孕染疫不該單以周數作收治指引。對此，指揮中心也說明三原因，也強調加強型及檢所將例行照會婦科醫師，經評估後若有需求，將會轉送醫院收治。
指揮中心今（15）日表示，為了擴大醫療應變量能，強化輕重症分流，以確保醫療量能及確定病例即時獲得醫療照護，昨（14）天調整COVID-19確定病例輕重症分流收治條件，醫院收治中重症、高齡（70歲以上）、血液透析、懷孕36週以上確診者；其餘依條件收治至加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護管理。
至於專業人士對孕婦確診者依懷孕週數作為輕重症分流存有疑慮，指揮中心說明如下：
一、懷孕染疫之併發症風險高，近預產期者也隨時可能有生產照護需要，較不適合居家照護模式。
二、孕婦如確診，先依週數（36週）分流到加強型集檢所／防疫旅館或醫院。至加強型集檢所／防疫旅館者，除每日健康關懷，負責醫院會例行照會婦產科醫師視訊或到所會診，評估有需要住院觀察／治療者，會轉送醫院收治。
三、所有加強型集檢所／防疫旅館均已與醫院設綠色通道，因應緊急醫療後送需求，請入住民眾安心。
指揮中心也指出，將持續視疫情變化滾動式調整確診病例照護措施，以兼顧病人安全及醫療量能。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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