中華 eMOVING Shine「魅力紅」新登場！購車再送資生堂萬元保養組
eMOVING 歡慶母親節，在母親節前夕推出 eMOVING Shine「魅力紅」新車色，並推出「萬元寵愛於一車」促銷活動，即日起至 5/31 購買指定車款就送「資生堂頂級萬元保養組」。
電動自行車 Shine 針對女性市場特別推出了「魅力紅」新色，「魅力紅」在不同的光線照射下，呈現出不同層次的豐富度，僅 40 公斤小巧輕盈的車重，重量僅僅只有傳統油車的一半；除了可以透過車輛直接充電，車廂內的鋰電池亦可帶回家中充電，5 公斤的可攜式電池還提供電池兩年保固。此外，充滿電力僅需 $1.87 元，換算下來平均 $1 元可以行駛 21km。同步可加購菜藍、前置物盒等，讓使用運用更豐富。
《道路交通管理處罰條例》修正草案即將於近期完成修法，未來將針對全台 63 萬輛無掛牌之「電動車」進行控管，電動自行車購車時也將比照一般機車可以投保強制險，但無牌照車款將不能換證，違法騎乘更可能面臨裁罰。
即日起至 5/31 購買 Shine 搭配政府補助及購車優惠最低只要 35,980 元，再贈「資生堂頂級萬元保養組」(價值10,252 元)及 15 期 0 利率。而與 Gogoro 合作換電系統的 EZ1 車款及全台唯一快充電動車 iE125 也同享頂級保養組優惠。
車輛相關訊息與規格，請至官方網站查詢https://www.e-moving.com.tw/Shine