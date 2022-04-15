▲ 2022 年 TSR 機車錦標賽 Gogoro SuperSport 為安全前導車！4 月 17 日錦標賽開跑

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TSR 協會創辦人吳仲軒表示：「首先要感謝 Gogoro 長期投入台灣機車運動賽事，設計出為保障賽事安全運作專屬的前導車。機車賽事需要高度的運動技巧，所以具有危險性，在 Gogoro SuperSport 成為 2022 年的賽事安全前導車後，將能幫助 TSR 協會更快速到達現場，迅速排除事故，加大賽事安全性執行，提升選手們參賽的安全性，在此特別感謝 Gogoro 的贊助支持。」





Gogoro S Performance 性能表現受選手認可





隨著越來越多車款和品牌加入 TSR 賽事，也成功孕育出各項運動化周邊配件，原本在 Gogoro 車系中代表著性能、熱血的運動化 Gogoro S Performance 系列，也正式以「S Performance」的名稱轉變為性能改裝套件的品牌。Gogoro 的參賽車輛搭載多項 S Performance 性能改裝套件，皆是為了提升 Gogoro 車款在賽場上的性能表現所設計，期間通過原廠嚴苛的測試和認證，並經過歷屆賽事選手們的操駕體驗和回饋，不斷驗證 S Performance 性能改裝套件的優異性能表現。





Gogoro 將源自於賽道的性能改裝套件，實現到一般車主的日常生活；S Performance 性能改裝套件除了原廠開發測試的配件外，亦有 Gogoro 認證配件 (DFG, Designed for Gogoro)2 可供選購，其配件的多元性，滿足對於不同車輛改裝需求的消費者。欲知更多配件訊息，可洽官網 https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/s-performance/。



