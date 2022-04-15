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福斯商旅與 KKday 合作招募「Hotel California」車宿體驗

▲ 福斯商旅與 KKday 合作招募「Hotel California」車宿體驗
▲ 福斯商旅與 KKday 合作招募「Hotel California」車宿體驗

2GameSome - 有車賞

2022-04-15 15:25:00

福斯商旅首次與台灣第一個專門提供旅遊體驗與行程的線上平台：KKday 合作，結合旗下車款推出「Hotel California」不思議住宿，歡迎民眾體驗兩天一夜的車宿生活。

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「Hotel California」不思議住宿以「VanLife」為出發點，與 KKday 合作，以福斯商旅旗下車款包括甫於上個月搶先曝光的「Caddy California」原廠露營車及「Caravelle + VanLife Box 好野露營組」兩款露營車款。只要 NT$1 元就有機會參與此次活動，並入住「Hotel California」限量席次，車宿地點包括六福村非洲部落動物園區及天母棒球場等兩種不同場地。

「Hotel California」不思議住宿限量席次選定福斯商旅兩款話題新車，其中 Caddy California 甚至尚未在台灣開賣，參與活動即可讓 VanLifer 有機會搶先體驗福斯商旅 California 家族最新成員魅力。Caddy California 可讓 VanLifer 自行運用專屬露營套件，包括：伸縮式車側遮陽棚、隱藏式戶外摺疊桌椅及行動迷你廚房。另外一台則是實踐「一車多用」的Caravelle +VanLife Box 好野露營組，提供消費者含折疊式床架、床墊、流理臺，以及收納大空間等露營套件多項設計。

欲了解更多活動資訊，請洽福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。

Hotel California」不思議住宿報名方式

  1. 報名日期：即日起至 2022/04/24(日) 23:59止
  2. 活動地點：
  • 5/15~5/16 六福村主題樂園
  • 6/06~6/07 天母棒球場
  1. 報名方式及評選：KKday 獨家報名平台
【一元限定】Hotel California 不思議住宿｜福斯商旅限量席次 獨家登場 - KKday

備註

  1. 報名者需完成 KKday 線上報名之指定步驟，即可獲得徵選資格！主辦單位將依照評選標準，分別選出兩場活動的兩組幸運消費者。
  2. 本活動配合政府防疫措施，包括：全程配戴口罩（自備）、保持安全社交距離、入場量測體溫（體溫超過37.5度者不得入場）、實名制（出示身分證明文件）。
  3. 配合政府政策採實聯制登錄入場，進場前 3 天須提供 7 日內快篩證明。
  4. 活動期間如因不可抗拒之原因無法執行時，台灣福斯商旅及 KKday 有修改、暫停或終止本活動之權利。

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