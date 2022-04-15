▲ 福斯商旅與 KKday 合作招募「Hotel California」車宿體驗

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「Hotel California」不思議住宿限量席次選定福斯商旅兩款話題新車，其中 Caddy California 甚至尚未在台灣開賣，參與活動即可讓 VanLifer 有機會搶先體驗福斯商旅 California 家族最新成員魅力。Caddy California 可讓 VanLifer 自行運用專屬露營套件，包括：伸縮式車側遮陽棚、隱藏式戶外摺疊桌椅及行動迷你廚房。另外一台則是實踐「一車多用」的Caravelle +VanLife Box 好野露營組，提供消費者含折疊式床架、床墊、流理臺，以及收納大空間等露營套件多項設計。
欲了解更多活動資訊，請洽福斯商旅官方粉絲團(https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。
- 報名日期：即日起至 2022/04/24(日) 23:59止
- 活動地點：
- 5/15~5/16 六福村主題樂園
- 6/06~6/07 天母棒球場
- 報名方式及評選：KKday 獨家報名平台
備註：
- 報名者需完成 KKday 線上報名之指定步驟，即可獲得徵選資格！主辦單位將依照評選標準，分別選出兩場活動的兩組幸運消費者。
- 本活動配合政府防疫措施，包括：全程配戴口罩（自備）、保持安全社交距離、入場量測體溫（體溫超過37.5度者不得入場）、實名制（出示身分證明文件）。
- 配合政府政策採實聯制登錄入場，進場前 3 天須提供 7 日內快篩證明。
- 活動期間如因不可抗拒之原因無法執行時，台灣福斯商旅及 KKday 有修改、暫停或終止本活動之權利。