▲ 新台幣 438 萬元起！四環旗艦小改款 Audi A8 預售啟動

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小改款 Audi A8 及 A8L 車型動力規格搭載同級唯一 V6 汽油渦輪增壓引擎，並配置 48V 輕型複合動力系統，A8 | A8 L 55 TFSI quattro 的最大動力輸出同為 340hp 和 500Nm，搭配 tiptronic 八速手自排及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統；而豪華性能旗艦 S8 則搭載 V8 缸內直噴雙渦輪增壓引擎，搭配 48V 輕型複合動力系統，最大動力達到 571hp 及 800Nm 的水準，附動態全輪轉向的 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，另配置跑車式限滑差速器。
小改款 Audi A8 全車系標配齊全的安全輔助系統，如 ACC 主動式定速巡航控制、車道變換輔助、主動式車道維持及偏離警示系統、360 度環景 3D 顯影及自動停車輔助系統 plus 等功能；車內配置內裝延升真皮套件、舒適型座椅搭配 Valcona 皮椅及 Bang & Olufsen 3D 16 聲道環繞音響系統。
多項個性化套件打造專屬座駕
台灣奧迪針對小改款 A8 55 TFSI quattro 享馭版、長軸 A8 L 55 TFSI quattro 享馭版，於車頭採用鍍鉻外觀造型設計，同時全車系更標配 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組及數位式 OLED 尾燈。對於短軸自駕取向的購買客群更標配20吋鋁圈、中控台下層鋁質刷紋飾板及全數位虛擬座艙 plus 等運動化套件。
長軸 A8 L 55 TFSI quattro 享馭版提供三款個性化套件供車主自由選配，首先包括「數位矩陣式極光套件」- 配有數位矩陣式 LED 頭燈、中控台下層鋁質刷紋飾板及舒適型中央扶手；其二為「後座禮遇套件」-涵蓋前後座按摩功能、B&O 3D 進階音響（23 支揚聲器/1,920 瓦）、後座 Matrix 矩陣式 LED 環繞閱讀燈等功能，打造頂級視聽饗宴；再者為「四座頂級套件」-透過專屬四人中央鞍座設計配置，結合雙後座獨立電動座椅、右後座腳部加熱按摩休憩區及後座影音套件等獨有的奢華配備。
小改款 Audi A8 四環旗艦房車即日起全面啟動預售，可蒞臨全台 Audi 授權展示中心鑑賞及試車，亦可透過車款線上客製化體驗。如欲了解更多產品資訊敬請造訪Audi Taiwan 官網。
|【Audi A8 全車系預售價】
|Audi A8 55 TFSI quattro 享馭版
NT$ 438 萬元
|Audi A8 L 55 TFSI quattro享馭版
NT$ 556 萬元
|Audi S8
NT$ 875萬元
註：實際配備資訊請以全台 Audi 授權展示中心說明為準。