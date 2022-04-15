轟阿中練肖話！徐小可爆哭道歉　阿Ben：為何不能說實話

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阿Ben解釋，因為夫妻倆藝人身分的關係，無法用自己的立場表態，老婆才會裝扮「漂亮」的角色抒發意見，「如果有說錯話，那我們就真心的道歉。」徐小可也邊哭邊說：「對不起，陳時中部長，對不起，無辜受害的粉絲朋友們，也謝謝那些給我批評指教的人。」
事起徐小可在直播中痛批新的停課標準，擔心沒打疫苗的小孩無法與病毒共存，用詞激烈，陳時中在下午的例行記者會上被問到遭徐小可批評，他說：「藝人也不應該對政府官員用這侮辱性的字眼，我想這樣是不好的。」
對於徐小可公開道歉，有網友力挺，「言論是自由的，你們只是說出家中有幼童的父母心聲，沒事沒事，加油」、「我們都是愛孩子的父親母親」、「言論自由～身為母親以『漂亮』的角色發言～何錯之有勿自責～加油加油」、「不需要道歉，小可加油」、「每個人都有言論自由，你們不要自責難過，有孩子的都懂妳的感受，加油」！
不過也有網友不買單，「傷害的不只部長，還有很多在線上努力防疫的醫護人員」、「妳一開始想發表個人想法的時候就應該要料到會有這樣的結果，不要去說什麼每個人都是鍵盤俠，而是應該反思自己身為公眾人物講出來的話會有什麼後果？如果只是為了一時的情緒而發表言論，那妳根本也不需要出來道歉！因為一點意義都沒有，甚至只會讓人更厭惡」！（編輯：楊穎軒）