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轟阿中練肖話！徐小可爆哭道歉　阿Ben：為何不能說實話

▲徐小可（右）批判陳時中遭部分網友砲轟，她淚崩公開道歉。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲徐小可（右）批判陳時中遭部分網友砲轟，她淚崩公開道歉。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-15 15:54:522022-04-15 16:13:23

徐小可（許暐翎）、阿Ben（白吉勝）結婚多年，育有2子1女，她因不滿政府因應防疫而調整停課標準，加上小孩無法打疫苗，13日開直播扮醜模仿衛福部長陳時中，怒嗆「沒打疫苗是要蝦毀共存？你家就沒小孩嗎？」、「一天到晚在那邊練肖話」，引發兩派爭論。稍早，徐小可在直播中爆哭道歉，阿Ben無奈問：「我們為什麼不能說實話？」

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直播中，徐小可情緒從平靜到激動，「身為一個公眾人物我都在學，謝謝大家的批評指教」，一旁阿Ben接著表示：「我們為什麼不能說實話？說實話就會被批判，講這邊好那邊就倒過來，講那邊好這邊就倒過來，我們沒有怪罪任何人，道歉，對不起，也沒有想要詆毀第一線防護人員的心意，我也知道你們都很辛苦，疫情最辛苦的時候我們也一起加油打氣。」

阿Ben解釋，因為夫妻倆藝人身分的關係，無法用自己的立場表態，老婆才會裝扮「漂亮」的角色抒發意見，「如果有說錯話，那我們就真心的道歉。」徐小可也邊哭邊說：「對不起，陳時中部長，對不起，無辜受害的粉絲朋友們，也謝謝那些給我批評指教的人。」

▲▼徐小可痛哭道歉。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲▼徐小可痛哭向陳時中道歉。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲▼徐小可痛哭向陳時中道歉。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
事起徐小可在直播中痛批新的停課標準，擔心沒打疫苗的小孩無法與病毒共存，用詞激烈，陳時中在下午的例行記者會上被問到遭徐小可批評，他說：「藝人也不應該對政府官員用這侮辱性的字眼，我想這樣是不好的。」

對於徐小可公開道歉，有網友力挺，「言論是自由的，你們只是說出家中有幼童的父母心聲，沒事沒事，加油」、「我們都是愛孩子的父親母親」、「言論自由～身為母親以『漂亮』的角色發言～何錯之有勿自責～加油加油」、「不需要道歉，小可加油」、「每個人都有言論自由，你們不要自責難過，有孩子的都懂妳的感受，加油」！

不過也有網友不買單，「傷害的不只部長，還有很多在線上努力防疫的醫護人員」、「妳一開始想發表個人想法的時候就應該要料到會有這樣的結果，不要去說什麼每個人都是鍵盤俠，而是應該反思自己身為公眾人物講出來的話會有什麼後果？如果只是為了一時的情緒而發表言論，那妳根本也不需要出來道歉！因為一點意義都沒有，甚至只會讓人更厭惡」！（編輯：楊穎軒）

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