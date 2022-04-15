防疫保單超難搶！網刷整排災情　內行曝「神招」速買到手

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也有網友特地回文，先是分享自己成功投保後，接著說道，「想投保的朋友可以試試看『開VPN』（虛擬私人網路）去申請」，方法曝光後，隨即吸引許多網友上機實測，並傳出不少捷報，「感謝，終於保到一個，而且超順完全不LAG」、「成功了！終於可以睡了」、「VPN選澳洲超順」、「掛美國成功，很順！已完成」、「可以掛VPN！其他國家去開，會很順，剛剛馬上保完」、「澳洲成功+1 謝謝」、「要提醒，用VPN要小心卡號外流喔」。
不過，也有人認為，「網路投保就是要有耐心，一直點就對了，不要跳出去」、「覺得不用搶，隨緣就好，繼續慢慢等」、「我自己是等它轉完，沒有成功再點一次送出，一直這樣下去就買到了」。
目前各產險官網都有出現卡頓的問題，因一時湧入過多想要投保的民眾，網站負荷不來，不少產險公司也立即採取分流政策，如和泰產物則是按照時間，依照身分證末碼來進行分流，民眾若要投保可要手刀加快，保單也有可能因投保人數過多或者其他因素下架，保障自己權益，實際保單販售期限以官網最新消息為主。（編輯：張志浩）
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