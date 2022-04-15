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防疫保單超難搶！網刷整排災情　內行曝「神招」速買到手

▲面對近日疫情，許多人開始瘋狂搶買「防疫保單」，也讓不少產險公司網頁塞車，網路上也頻傳買不到保單的災情。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲面對近日疫情，許多人開始瘋狂搶買「防疫保單」，也讓不少產險公司網頁塞車，網路上也頻傳買不到保單的災情。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 16:17:41

本土疫情逐漸升溫，中央疫情指揮中心今（15）日宣布，本土單日確診人數新增1209例，再創有疫情以來的「史上新高」，民眾因為擔心確診、隔離等狀況發生，開始瘋狂搶買「防疫保單」，也讓不少產險公司網頁塞車，網路上也頻傳買不到保單的災情，對此也有網友分享一招「秘訣」能加速買到保單，許多網友實測後也紛紛大讚「真的不會卡！」

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面對許多產險公司官網塞車，頁面不斷轉圈圈的情況，昨（14日）就有網友在PTT發文詢問，「還有可以線上保的確診險嗎？現在才發現到重要性，幾乎所有網站都關閉，請問有人知道嗎？」貼文一出，留言區也頻傳不少網友的災情，「頁面轉圈圈4小了」、「搞了快2小時，終於完成投保」、「信用卡授權中...然後就當了」、「好像已經很多人直接殺到產險公司買線下保單」、「卡在繳費，無限系統異常」。

▲許多人青少年時假日就是整天窩在電腦前，青春熱血回憶也多與線上遊戲有關。（圖／翻攝Pexels）
▲許多產險公司官網塞車，頁面不斷轉圈圈，著急的網友們也不斷尋求更快完成投保的方式。（示意圖／取自Pexels）
也有網友特地回文，先是分享自己成功投保後，接著說道，「想投保的朋友可以試試看『開VPN』（虛擬私人網路）去申請」，方法曝光後，隨即吸引許多網友上機實測，並傳出不少捷報，「感謝，終於保到一個，而且超順完全不LAG」、「成功了！終於可以睡了」、「VPN選澳洲超順」、「掛美國成功，很順！已完成」、「可以掛VPN！其他國家去開，會很順，剛剛馬上保完」、「澳洲成功+1 謝謝」、「要提醒，用VPN要小心卡號外流喔」。

不過，也有人認為，「網路投保就是要有耐心，一直點就對了，不要跳出去」、「覺得不用搶，隨緣就好，繼續慢慢等」、「我自己是等它轉完，沒有成功再點一次送出，一直這樣下去就買到了」。

目前各產險官網都有出現卡頓的問題，因一時湧入過多想要投保的民眾，網站負荷不來，不少產險公司也立即採取分流政策，如和泰產物則是按照時間，依照身分證末碼來進行分流，民眾若要投保可要手刀加快，保單也有可能因投保人數過多或者其他因素下架，保障自己權益，實際保單販售期限以官網最新消息為主。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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