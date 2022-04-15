中職／鐵血教頭王子燦：林智勝天生英雄命！

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王子燦透露，當時林智勝吵著要打球，他不答應，每天熬中藥和大骨湯給林智勝補身子，希望傷勢早日痊癒，「這時奇蹟出現了，兩週後智勝左手消腫比較不痛了，傷勢好轉，他堅持綁著石膏練球、比賽，我只能勉為其難答應，但不斷叮嚀千萬別勉強，不舒服一定要說。」
當時善化少棒兵分兩路，以林智勝為首的高年級選手征戰「美國小馬聯盟世界少棒選拔賽」，低年級球員打「日本世界軟式少棒選拔賽」，高年級組因故只有9人應戰，加上林智勝這員傷兵，戰力捉襟見肘。
在六月炎夏氣候下比賽，由於擔心其他球隊看到左手傷勢，林智勝硬是穿長袖下場，咬緊牙根帶傷上陣。王子燦問林智勝:「你傷成這樣，還可以打嗎?」林智勝掛保證:「沒問題，一定拚到底!」
國手選拔賽善化首戰不敵台南公園少棒落入敗部，在敗部冠軍戰面對台中太平少棒，原本落後3分，最後一局一、二壘有人，林智勝不貪功仔細選球獲四壞保送擠成滿壘，再靠方宏哲轟滿貫砲以4:3逆轉勝。
接著，林智勝強忍左手痛楚擔任先發投手，帶領善化以10:0擊敗勝部冠軍公園少棒，依大會規則，隔天兩隊進行冠軍戰，贏家取得代表權。
王子燦說：「當時智勝不但先發拿到勝投，由於左手骨折沒力，他打擊只能用右手出力，單手照樣轟出滿貫全壘打，真的是天生英雄命!」
冠軍戰善化打算推出鄭嘉明擔任先發投手，王子燦說，「當時鄭嘉明非常緊張、害怕，直說不敢投冠軍戰，後來我就叫智勝跟他說，我在旁邊偷看，他對鄭嘉明說：我左手骨折都那麼拚了，你一定要挺住。」結果冠軍戰鄭嘉明用一場好投領軍以2:0擊敗公園少棒，善化採精兵9人應戰，一舉取得美國小馬聯盟世界少棒賽亞太區代表權。