不想再當單身狗？選一張圖　測你未來3個月「脫單機率」

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B、烈火少女
C、祈禱少女
D、望月少女
-選好看答案-
答案A、人魚少女
未來三個月脫單指數90%
你是個溫和丶感性的人，目前你的心靈與思想都已成熟了，很可能現在的你也有心儀的對像。而在未來的三個月，如果對方明確的向你表白，你就願意和對方交往。建議你想要脫單的話，現在應該把握身邊默默關心你的異性朋友，對方可能是年紀大你4到8歲的人，他的身材高挑，如果你感覺對方不錯的話，可再深入去了解他，你會發現對方有許多你之前沒看到的優點。
答案B、烈火少女
未來三個月脫單指數20%
你的外表與才華都是出色的，但是你卻不容易談戀愛，這是因為雖然你渴望愛情，卻恐懼愛情帶來的束縛。你常想著遇到另一半所發生的浪漫橋段，但若是現在要你馬上進入戀愛，你還是會感覺到兩人生活的壓力與種種不適應。老師建議你，如果你真的想要談戀愛，那麼就請做好心理建設吧，畢竟兩人在一起，一定會有一些妥協與將就，關於未來三個月的愛情發展，就要看你自己的心態，是否願意把心打開，讓他走入你的心。
答案C、祈禱少女
未來三個月脫單指數200%
你是個做事踏實的人，因此你欣賞具有責任心的人。而你目前身邊其實有可以談感情的對象，在你的生活中丶或職場上有人對你頻頻示好，這樣被人重視丶被人關心的感覺，讓你激起心中對愛情的漣漪，在未來的三個月，你可以跟對方保持熱情的互動。他是個很有耐心的人，可能是你職場中的主管，也可能是與你共事已久的同事，只要你也拿出誠意，要再進一步發展是很容易的。
答案D、望月少女
未來三個月脫單指數88%
你是一個懂得展現魅力的人，並且很有自己的想法。對於感情你總是保持隨性的態度，不想給自己壓力，也不會強求對方。你希望雙方是在更了解彼此的狀況下在一起，而不是因為壓力。在未來的三個月，請你多留意舊識的異性朋友，特別是天蠍座丶天秤座丶巨蟹座的對象，他們對你的印像一直都是很好的，若你能多主動的去聯繫對方，或許很快就能讓彼此走在一起。（編輯：郭佩蓉）
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