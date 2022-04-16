今+58 市府、醫療系統動起來！高雄版居家照護下周啟動
高雄今（16）日新增58例本土確診案例，對於確診輕症者照護，高雄市長陳其邁也在今天公布高雄版確診者居家照護，並請來高雄長庚、高雄榮總、阮綜合醫院及兩大醫師公會一同宣布，居家照護符合全人照護和分級醫療，醫療照護中心、生活關懷中心也會24小時運作，輕症確診者每日都將有專責基層醫師進行電話關懷慰問，進行線上診療及諮詢，「高雄市已經準備好了」。
高雄榮民總醫院院長林曜祥指出，市府和醫療系統已經做好準備及整合，大家都動起來，榮總已經空了200多床，讓有需要的民眾應用，若有問題隨時進線照護中心，大家不用害怕，一起努力一定可以克服這次疫情的變化；高雄長庚紀念醫院教授林孟志則指出，高雄落實基層照護、進階照護、醫院照護的分級醫療政策，長庚也準備278張床，得病不可怕，對於有需要的病患，在市府和醫療團隊的準備下，一定給民眾最好的照護；阮綜合醫院院長陳鴻曜則說，居家照護的民眾若有問題，可隨時進線照護中心，中心24小時運作，一定讓民眾找的到人，也會因應疫情狀況隨時擴大團隊。
陳其邁也表示，高雄市版居家照護流程，輕症患者只要由居家照護中心評估條件，符合居家照護條件，就會指派專責診所負責，主動醫療關懷，身體狀況若正常，居家照護會到隔離結束為止；若身體不適，就會指派醫師先行診斷，緊急狀況也可聯繫醫療照護中心，有24小時醫護輪值，隨時進行後送處理，非屬呼吸道疾病，則會進行通訊診療。
高雄縣醫師公會理事長王宏育也指出，Omicron傳染力太強，高雄超前部屬，基層診所也願意承擔輕症照護，若確診個案增加，輕症者就會通報照護中心交給診所照顧，每天打電話關懷，民眾上班時間有問題可以打到診所，夜間可進線照護中心專線，希望大家一起度過這個難關；高雄市醫師公會理事長朱光興則說，高雄市居家照顧計畫用全人照顧，診所每天都會對確診民眾進行健康關懷，隨時進行分級醫療照護，因為Omicron99.5%都是輕症，可即時處理，基層診所有能力守護大家，厝邊的醫師一定幫大家顧好健康，高雄準備好了，請大家放心。