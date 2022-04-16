具俊曄同框RAIN尬舞片流出　網友秒懂：難怪大S愛他

韓國「酷龍」成員具俊曄20年前曾在台灣掀起一股韓流，當時他唱跳實力驚人，還有結實肌肉、高挑身材，讓大S一見傾心，如今舊愛重逢閃婚，讓他再度受到矚目，網友翻出他以往和亞洲天王RAIN合作歌曲《我》的影片，同台尬舞實力相當，直呼「難怪大S會愛上他」！





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▲具俊曄（右）和RAIN在活動上表演，唱跳實力不輸晚輩。（圖／翻攝微博）

現年52歲的具俊曄，與RAIN相差13歲，這段曝光影片為2003年播出，當時他約34歲，RAIN才21歲出頭，兩人在節目上尬舞，跳舞動作整齊劃一、乾淨俐落，具俊曄舞姿強而有勁，卡點精準，完全不輸體力旺盛的RAIN，兩代韓流天王共舞的難得畫面，讓節目來賓都忍不住發出尖叫聲。





隨著影片流出，外界對這位昔日韓流天王的過去又有更多瞭解，網友認為他在舞台上的爆發力滿點，能唱歌、跳舞、當DJ，根本多才多藝，私下錄製綜藝節目卻又是個老實的男人，對受傷隊友不離不棄，與大S分手後幾乎沒有過多緋聞，這種形象大反差，反而為他圈粉無數。





▲具俊曄刮掉鬍子難得露臉，被讚根本回到18歲。（圖／Ai Nightclub提供）

不少網友看了這段影片，紛紛讚美「具俊曄是一個重情重義，多才多藝的男人！」、「具跳得更好，更穩，動作更協調柔韌。」、「酷龍當年真的火紅」、「沒想到具俊曄跳舞還挺厲害的」，而具俊曄和RAIN保養得宜，至今長相跟20年前都沒太大改變，也被猛誇真的是凍齡帥哥！



