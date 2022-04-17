74歲女星被爆倒追小6歲男演員 她47歲選美出道驚動港台

74歲的女星宮雪花雖因「失憶」在兩岸三地搞出不少鬧劇，但她的演藝生涯堪稱傳奇，近來她曾狂追小6歲的中國男演員濮存昕的桃色新聞在陸網平台流傳，精力十足的宮雪花親開直播回應，以「宮雪花曾經追過濮存昕？無稽之談！無良記者惡意炒作」為題，直接開戰，火力全開「宮姊長這麼大，不需要，也從來沒有追過任何一個男人！」





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本名江國鈺的宮雪花，是大陸女星闖蕩港台演藝圈的先河，雖有妖媚臉蛋結合魔鬼身材，卻直到47歲才在香港參加亞姐選美，一舉轟動港台，「宮雪花」這藝名頓時響噹噹，台灣的綜藝大哥張菲、吳宗憲一定對花姐記憶猶新，當年台灣的綜藝節目爭相邀請她上通告，笑果非凡，但花姐對嘲諷從無懼色，也令人欽佩無比。





▲宮雪花當年以出色的容貌和傲人身材，在港台演藝圈掀起浪花。翻攝宮雪花IG

現年68歲的濮存昕不只是中國資深演員，還是中國戲劇家協會主席、北京人民藝術學院副院長，地位高超，傳宮雪花當年曾把他視為偶像，為了與愛慕的愛慕的偶像見上一面，她曾搭豪車狂追濮存昕搭的巴士。宮雪花親開視頻激動澄清，「宮姊長這麼大，不需要，也從來沒有追過任何一個男人！要追求我的人，真的從上海灘，淮海路排到南京路，南京路排到外灘，轉多少彎都還輪不到我踩你一把呢！還要我去追別人，真的是發夢吧！」，雖已從花姐變花姨，宮雪花那股強大正能量的自信都沒變過。





說到宮雪花的感情和婚姻，那是在參加亞姐選美之前，由於出生在物質貧乏的年代，她憑藉著出眾的容貌和傲人身材，一心想掙得出人頭地的機會，卻因為自己的個性得罪人，錯失了演出80年代中國第一部有吻戲的電影《廬山戀》，該片是中國社會擺脫枷鎖的先驅之作，紅遍大江南北，女主角張瑜因此片拿到了金雞、百花、文匯、政府獎四項影后桂冠，成為80年代初流量最高的電影明星。





▲宮雪花當年以47歲「高齡」參加亞姐選美轟動港台。翻攝亞視影片

扼腕不已的宮雪花隨著選美風潮席捲全球找到出路，多次參加國際選美，36歲終於在法國華裔小姐選美獲得冠軍，也因這次機會認識法國駐上海領事的翻譯，成為她的第一任丈夫，但婚後在法國生活不適應，且夫妻倆聚少離多，在生下一子後，兩人離婚，此時宮雪花已經45歲。





離婚的宮雪花考量自己的年紀，又生子離婚，在當年中國保守社會難以發展，拿到法國籍的她決定到香港圓星河夢，1995年亞視為了和TVB港姐選美別苗頭，取消亞姐參選者的年齡限制，對宮雪花而言是天大的好消息，她以47歲「高齡」勇敢報名，果然引發媒體爭相報導，儘管八卦雜誌不斷地嘲諷，也扒出她離婚生子的背景，但宮雪花從容應對仍如願進入決選，雖然最後只獲得第5名，卻已一選成名天下知。





有了知名度的宮雪花隨後拍攝了經典戲劇《新包青天》，又爭取到港片演出的機會，還不惜拍攝三級片《唐朝禁宫秘史》、《玉蒲團之淫行天下》登上女一的地位。挾著高人氣的宮雪花之後又來到台灣發展，當年在《家有嬌妻2》的演出，也令台灣觀眾印象深刻，由於宮雪花話題高，還因穿著曝露被質疑走光搏版面，也成了台灣綜藝節目的常客。





多年前宮雪花已淡出幕前，但近年來她在社群平台相當活躍，除了PO個人近況，也會接受訪問，充滿自信的她似乎又找到新舞台，而其子江澤龍也一度想循母親的模式踏入演藝圈，在2005年競逐香港先生選拔，可惜只有因母親宮雪花的背景關係掀起短暫浪花，並未闖出名堂。



