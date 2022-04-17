狼師拍女童不雅照！最小才2歲　偷存雲端被美國巡邏逮到

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判決書指出，劉男除了偷拍以外，還會用手幫忙撐開，甚至用自己的性器官抵住等等。事後才將所有猥褻畫面上傳到Google雲端硬碟收藏，而受害女童累計至少3位，通通未滿12歲，最小的只有2歲。
整起事件之所以曝光，則是由「美國國家失蹤及受剝削兒童中心」在網路巡邏時發現，我國境內有人的Google雲端保有兒童猥褻行為照片，通報我國刑事局後，警方才在今年3月持搜索票，前往劉男住處將劉男逮捕，並當場查扣手機、筆電等相關證物。
訊據時，劉男僅向檢察官坦承部分罪刑，並否認有性交行為，他強調只有撐開，沒有後續磨擦等動作，且主張自己只有「猥褻行為」，也沒有違反女童意願等等。
據悉，一審時，法官怒批劉男手法惡劣，對女童的危害非輕，但衡量到劉男事後已和部分受害女童的家長以8萬元達成和解，最後仍依拍攝兒童猥褻行為之電子訊號罪、成年人故意對兒童犯乘機性交罪等，來判劉男有期徒刑10年。
不過案件上訴到台南高分院後，法官審酌劉男再以100萬元分期給付的方式，和其餘女童的家長達成和解，且劉男也坦承部分犯行，也有悔意。但法官則痛批劉男，利用老師身分來博取家長信賴，且對受害的稚齡女童來滿足一己私慾，最終判處劉男8年有期徒刑，全案仍可上訴。（編輯：詹鎰睿）
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