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狼師拍女童不雅照！最小才2歲　偷存雲端被美國巡邏逮到

▲雲林某國小輔導老師，因偷拍女童下體放在Google雲端上，結果被美國相關單位逮到，通報我國後才曝光整起離譜事件。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲雲林某國小輔導老師，因偷拍女童下體放在Google雲端上，結果被美國相關單位逮到，通報我國後才曝光整起離譜事件。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-17 10:40:06

雲林某國小一名代課老師劉姓男子，竟然依輔導老師等身分，來多次騙取家長信任，趁女童熟睡之時偷拍下體，累計至少３名女童受害。而更離譜的是，這起事件還是由美國國家失蹤及剝削兒童中心巡邏發現，通報我國刑事局後才曝光，引起社會高度關注。

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據了解，該名劉姓男子不僅擔任雲林某國小的夜光天使輔導老師、代課老師，還有某幼兒園雞目老師與房屋仲介等職位，並多次利用家長信任，幫忙委託接送小孩之時，多次趁著女童熟睡或是協助上廁所等等偷拍下體。

判決書指出，劉男除了偷拍以外，還會用手幫忙撐開，甚至用自己的性器官抵住等等。事後才將所有猥褻畫面上傳到Google雲端硬碟收藏，而受害女童累計至少3位，通通未滿12歲，最小的只有2歲。

整起事件之所以曝光，則是由「美國國家失蹤及受剝削兒童中心」在網路巡邏時發現，我國境內有人的Google雲端保有兒童猥褻行為照片，通報我國刑事局後，警方才在今年3月持搜索票，前往劉男住處將劉男逮捕，並當場查扣手機、筆電等相關證物。

▲雲林某國小輔導老師，多次偷拍女童下體。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲劉男以輔導老師身分，多次騙取家長信任，對稚齡女童逞私慾，遭二審判處8年有期徒刑，全案可上訴。（示意圖／翻攝Pixabay）
訊據時，劉男僅向檢察官坦承部分罪刑，並否認有性交行為，他強調只有撐開，沒有後續磨擦等動作，且主張自己只有「猥褻行為」，也沒有違反女童意願等等。

據悉，一審時，法官怒批劉男手法惡劣，對女童的危害非輕，但衡量到劉男事後已和部分受害女童的家長以8萬元達成和解，最後仍依拍攝兒童猥褻行為之電子訊號罪、成年人故意對兒童犯乘機性交罪等，來判劉男有期徒刑10年。

不過案件上訴到台南高分院後，法官審酌劉男再以100萬元分期給付的方式，和其餘女童的家長達成和解，且劉男也坦承部分犯行，也有悔意。但法官則痛批劉男，利用老師身分來博取家長信賴，且對受害的稚齡女童來滿足一己私慾，最終判處劉男8年有期徒刑，全案仍可上訴。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：不良行為，請勿模仿。如您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

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