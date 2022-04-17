勤走基層！唯一達陣100次市場掃街 黃韋鈞有信心過初選
民進黨新北市五泰林選區議員參選人黃韋鈞今（17）日邀請民進黨立委蘇巧慧至五股成州市場進行第100場市場掃街。黃韋鈞表示，距離初選民調展開日只剩2週，感謝蘇巧慧的提攜，也感謝許多委員的幫助，有信心通過初選。
黃韋鈞表示，自去年宣布參選後，隨即在11月展開首次的菜市場拜票，是選區內最早展開市場掃街的候選人，中間經歷了疫情高峰指揮中心宣布禁止候選人跑攤而停止市場掃街，因此實際上只花不到5個月就完成100次市場掃街，幾乎每天都至少會有一次市場拜票行程，也是選區內唯一個完成百次市場的初選參選人。
黃韋鈞指出，短時間完成100次市場拜票，就是靠雙腳勤走基層的證明，從默默無聞的新人到現在走進市場受到民眾簇擁，這5個月來的轉變「很有感」。
黃韋鈞表示，第100場市場掃街是新人的里程碑，因此邀請到政治路上不斷給予支持和鼓勵的「前老闆」蘇巧慧來共襄盛舉。
蘇巧慧說，看到黃韋鈞參選至今已邀請到新北市議員戴瑋姍、議員參選人吳崢等青年世代的政治工作者，還有前立委呂孫綾，以及現任立委林淑芬、林昶佐、蔡易餘、吳思瑤、張宏陸、吳秉叡、賴品妤、林靜儀等來到五股、泰山、林口，獲得跨黨籍、跨派系的支持，足見黃韋鈞不只人緣好，做事能力也是有目共睹，大家才會爭相來站台。
黃韋鈞補充，在民調展開前將會展開衝刺，目前已經邀請許多大咖政治人物來站台，未來2週將會有更多人陪同勤走選區。黃韋鈞指出，雖然缺乏媒體奧援，也沒有龐大的派系資源，但是不分黨派的支持，就是最強大的後盾，相信自己一定能順利通過初選。