這個臉打得環保又重又響，全球廢棄車用鋰電池總重近10萬噸！

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根據日前由日本矢野經濟研究所的報告發現，2021年車用鋰電池廢棄總重至少達96,850公噸，這還是有紀錄可循，相信私下處理、沒有正式報廢者恐怕遠超過這個數字。如果按研究報告顯示，2021年車用鋰電池廢棄重量最多的區域就屬中國，占全世界的94%之多，數量之驚人確實引發不小爭議，畢竟中國為了成為爭取主導權，挾著最大市場的優勢從2015年前後就制定新能源政策，並大舉規範包含EV、PHEV的規格和法規，企圖藉此想成為新能源車的領導者。然而六年時間過去了，該汰役、報廢的電池車口數眾多，加上近幾年的天災也讓既有的電動車停駛報廢，光車用鋰電池的數量就相當龐大，雖從有人從事電池回收的業務，但卻遠不及廢棄的速度。
據統計2021年全球車用鋰電池是以1790MWh為大宗，這還不包含機車用的小電池，其中總量最大更以中國為主，就回收市場中鉛酸、鋰鐵等的回收總量保守估計至少達46,810公噸。但如果和廢棄的96,850公噸相比還不到一半，也就是說回收處理的速度遠不及報廢，這下恐造成環境汙染不小的隱憂。尤其許多車廠紛紛投入電動化的行列，縱使有效抑制碳排放量，但回收時所需的耗能似乎也會造成另類碳排汙染，若照這樣的發展下去，我大膽預測2022年起全世界的廢棄車用鋰電池總量將會翻倍成長，而處理廢棄回收電池的速度呢？或許會加速、或許是龜速，沒人知道，但這又不失為一門龐大商機的生意。
雖然不少廠商標榜電動車多環保，可以減碳排放量多少又多少，甚至是等同多少棵樹，其實那只是一種轉嫁的話術(要說是騙術也可以)，我長期以來就不認為電動車環保，稀土開採對環境造成什麼樣的衝擊，廠商、政府與既得利益者絕對不會告訴你，電動車所需的電力源自哪裡大家都很清楚，為了充電勢必需要火力發電，再者不少人常拿挪威等北歐國家擁有多少電動車佔比來說嘴，但人家的天然資源多豐富卻都沒提，更重要的是汰役電池怎麼處理、量有多大也不會有人去正視和說實話，如今從矢野經濟研究所的研究報告，就很清楚將近10萬公噸的廢棄鋰電池，遠比能回收的數量還大上一倍就知道，電動車沒有你想的那麼環保，甚至還會對環境造成重大衝擊。
所以別再說電動車有多環保，沒有碳排放是事實，但造成的環境汙染更大也是事實，充其量就只是另一種移動工具的新選項罷了，至於為何各國政府沒有說清楚講明白？這中間是否又有利益輸送在裏頭？沒人知道！但話說回來，中國真的是世界「大茶包」，從崛起以來大量工業化造成環境嚴重汙染，2020年又搞出個武漢肺炎病毒完全打亂全球經濟、民生，供應鏈且至今未歇，而2015年本意良善的新能源政策，現在又變成全球汙染大魔王，加上全球一窩蜂追求電動化，到底零碳排的日子何時來，什麼時候才能給地球喘口氣，看來短時間內恐怕沒有一個答案，但可確定是電動化真的沒有比較環保，這點是無庸置疑！