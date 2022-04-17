《我的婆婆》電影版開拍　鍾欣凌肖想床戰小鮮肉

《我的婆婆怎麼那麼可愛》的電影版《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》今（17日）正式開拍，鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭出席開鏡儀式，電影版將出現被搞丟的明星「OO」，而卡司名單仍處保密階段，製作人陳慧玲僅透露會與鍾欣凌有很多精彩對手戲，對此鍾欣凌搞笑表示：「希望這個OO可以是小鮮肉，很期待有一些吻戲、床戲之類的。」問及是否擔心追求已久的婆婆被小鮮肉追走？許傑輝自信表示：「沒在怕，彩香是我的，全台灣的民眾都會幫我追她。」
《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》將延續電視劇劇情，往下發展，闡述蘇家婆婆彩香（鍾欣凌 飾）在擺脫傳統家庭觀念的束縛之後，果斷展開全新的人生，火寮一哥（許傑輝 飾）也為了追求彩香使出渾身解術，但彩香卻將重心放在「追星」上，蘇家子女們紛紛傻眼，自己的媽媽竟然拋家棄子去跟風追星，還追星追到把明星搞丟而捲入這起明星失蹤案，連警察都來關切。
蘇家人將再次受到全台灣的關注議論，彩香和子女的感情是否會因為這起事件再度破裂？而備受關注的小鷗（黃姵嘉 飾）和發貴（張書偉 飾）「鷗貴CP」，兩人的戀情也將在電影版中歷經波折，是否有機會能往下發展？秉仁（楊銘威 飾）在病癒後和大美（林筳諭 飾）的感情進度也可在電影版中一探究竟。
電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》創下公視收視率5.55的紀錄，5家電視台、7家網路OTT平台甚至國際平台都跟進播出，儼然成為台灣現象級IP，電影瞄準2023年賀歲檔期上映，對此，製片人陳慧玲表示：「期待能開創專屬於台灣人自己的喜劇賀歲電影，有笑有淚的陪伴大家過新年。」