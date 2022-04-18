法極左翼選民不支持馬克宏　決選擬投廢票

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不過馬克宏這次面臨嚴峻挑戰，他和雷朋都迫切希望吸引梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的支持者。梅蘭雄在4月10日第一輪投票拿下約22%選票，排名第三。
梅蘭雄呼籲支持者不要投票給雷朋，但也未表態挺馬克宏，他說他的黨將舉行公眾諮詢，協助指引那些支持他的人。
根據今天所公布的一份內部諮詢結果，大約21萬5000名參與者中，超過66%的人表示將不去投票、投空白票或無效票。略超過33%的人說他們會投給馬克宏。調查中並無投票給雷朋的選項。
梅蘭雄的競選團隊在網站寫道：「諮詢結果並不是命令投票給任何人…每個人都能從中得出結論，並按他們認為合適的作法去投票。」
由於選民四分五裂且猶豫不決，候選人若能超越自己陣營，說服其他選民投票給另一方會更糟糕，便有可能贏得選舉。
數十年來，來自所有各派的選民會形成「共和陣線」（republican front），團結支持某一位主流候選人，讓極右派無法取得政權。
但馬克宏時而惱人的的行事風格以及偏右的政策，令許多選民大失所望，他不能再指望可以自動獲得那些選民的支持。
易普索－索普拉思特亞集團（IPSOS-Sopra-Steria）16日發布的一份民調顯示，4月24日決選時，梅蘭雄的選民約33%會支持馬克宏，16%支持雷朋。但有超過50%受訪者不願表示意見。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110417