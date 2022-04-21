解碼AV圈18／盜版猖獗！一劍浣春秋嘆：大家都不想花錢買

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一劍浣春秋說，以前大家問的是D槽，現在問的是番號，很少人會願花錢購買、或下載A片，「大家都想看免費的（A片），頂多花錢去成人博覽會，一年去看一次，門票兩千元，日本的（女優）還是比較香！」他說，這樣的觀念也會讓片商不敢再花大錢投資，「談成本，大家就只願意出這點錢，因為台灣的購買能力，就是這樣。」
不只台灣，全世界的AV產業都會遇到盜版問題，「日本也會遇到，所以他們改拍VR片，也自己開發播放軟體，雖然還是防不了，但會讓看片變得不容易，就比較沒有人想盜版。」至於歐美，一劍浣春秋說，現在歐美女優比較少拍片，改用Onlyfans。
Onlyfans是全球知名的成人影片平台，又被稱為成人版的Instagram，可以免費註冊，提供粉絲們付費的訂閱頻道，是現在很多網紅、小模發佈影片的管道。一劍浣春秋說，粉絲要看歐美女優的片子，只能付錢，激烈的演出現在都只能在Onyfans才看得到，這也是防範盜版的方式之一。
一劍浣春秋說，台灣的女優還是有賣點、有競爭優勢，「對台灣觀眾來說，人不親土親，講『気持ちいい』跟講『好爽』，聽起來感覺還是不一樣。」此外，日本A片幾乎都是有碼片，可能是方便演員作假，但台灣卻都是無碼片，都是真槍實彈演出，日本人想看無碼片，就會到台灣市場尋找。
「台灣女優，現在比較知道怎麼當女優，像（女優）吳夢夢，現在已不怕站到鏡頭前，又像（AV導演）圤智雨，懂得行銷，久了就會在AV圈佔有一席之地。」他認為，未來如果可以找到知名演員、或是小模，用錢砸到她們下海，炒熱這個產業，台灣的AV就有繼續發展的前途。」