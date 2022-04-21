解碼AV圈19／饒舌歌手兼導演　Johnny：AV很屌可外銷賺錢

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Young Johnny說，他獲得公司支持，2015年開始就開始在台灣拍AV，到現在累積40幾部作品，片子拍完後就銷往中國或東南亞等亞洲市場，「台灣女生很吃香，講話有親切感，有自己的群眾在，我覺得AV是很屌的藝術作品，跟貿易一樣，賣到國外可以賺到外國人的錢。」
談到AV產業，Young Johnny說，如果是古代人拿到攝影機，也是會拿來拍攝A片，不會拿來當其他用途，所以從古至今才會流傳這麼多裸體雕像、情色作品等，這代表性本來就是人類原始慾望，是男性情緒抒發管道，只是有很多衛道人士會反對。
「我就問，這有什麼好質疑的？你都沒看過A片嗎？性無法取代，就跟肚子餓了要吃東西一樣，那些人（反對）就是假道學、假正義，不然你跟你老婆怎麼生小孩？你也有情慾需求，只是你一直要（把AV）套用在善良風俗，我覺得這太矯情了。」
拍片多年，Young Johnny說自己對這行業充滿熱情，對性很熱衷，已婚的他，與老婆間的房事還是一尾活龍，不過他也提到自己的職業病，有時男生為了解決生理需求，會希望看個A片打個手槍，以前他看片可以5分鐘、10分鐘解決，現在可能要花上一個小時，因為一看片就會不自覺先注意，人家的燈光怎麼打的、鏡位怎麼抓的，會思考一下人家怎麼拍攝出這樣的作品，「結果槍也沒打成，浪費一個多小時在研究人家怎麼拍A片。」
他覺得拍A片，最辛苦的是男優，若男優狀況不好，他會選擇包容，耐心教戲。他說，劇組如果太兇，讓男優壓力太大，反而更難進入狀況，男優若因此無法勃起，拍片進度更會受到影響，「我覺得不忍苛責啦，就像你叫人拍廣告演吃東西，都已經很飽了，你還要人家裝得很美味，這太不近人情了。我們都是良好溝通啦！（演員）有什麼需要都可以跟我們講。」
談到台灣AV產業的前景，Young Johnny說，日本拍A片全世界第一，就是因為政府願意承認這個行業，願意support，還有社會風氣也很重要，大家心態越來越健康，AV產業才會蓬勃發展；美國AV一樣有自己的規則，但台灣的法規還不夠明確，不知道要怎麼銷售、流通，不過台灣是先進國家，若能把規則講清楚，讓大家照著做，還是有機會能超美趕日，「大家都賺得到錢，這文化才會起來、這環境才會起來！我很看好台灣有機會追上歐美日本等先進國家。」
他也給有志投入AV擔任導演的後輩建議，「想要當AV導演，就要豁出去，這就是吸引力法則，要相信你可以，你就可以。這行業也沒什麼門檻、沒什麼限制，但要夠認真，我只能建議你，要堅持自己的理想！」