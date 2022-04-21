解碼AV圈20／《華根》超暢銷　製片：鄧佳華鼓勵宅男圓夢

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Morgan說，當初製片團隊也覺得找鄧佳華當男優很荒謬，沒想到金主竟然也同意了！製片團隊接著就大膽放手嘗試，甚至還開記者會造勢，搭配一連串的宣傳話題，竟然獲得這麼大迴響。後來鄧佳華還接拍了第二部片，目前開始談的片子，已經排到第五支了。
Morgan還說，鄧佳華順利圓夢破處後，起了鼓勵作用，公司收到很多簡訊，很多幾十歲還是處男、或比較宅、或是比較社會邊緣的男性，都因此支持鄧佳華。最特別的是，Morgan觀察，過去會下載A片的都是男性，男女比例大概是八比二，但《華根初上》的下載數，男女比例幾乎是五比五，女生比例暴增，也讓公司相當震驚。
「我們不要去說外表帥或醜，但他（鄧佳華）就是一個讓人印象深刻的男優，有特色、有話題。」Morgan說，鄧佳華配合度也高，耐心溝通後會願意修正自己的問題，「他對自己想做的事都很清楚，也有心往男優角色發展。」
《華根初上》不只捧紅了鄧佳華，也讓TWAV聲名大噪。但Morgan說，TWAV原本只是單純的影視工作室，他本身是導演，會與一般廠商合作拍廣告、幫歌手拍MV，甚至政府機關、當紅的政治人物，想要拍攝形象廣告，也會找上他。不過為避免尷尬，他把公司稍微區分，一家接普通的案子，一家專拍AV。
後來大家都知道Morgan是AV導演，但合作做久了，也不以為意。「男生朋友覺得我在拍A片很酷，卻忘記我原本在拍廣告、拍MV，對外介紹都說我是拍A片的，心理難免會不平衡。」Morgan開玩笑說。
「公司的人都不會覺得拍A片有什麼不一樣，只是表演者穿比較少而已，但鄰居還是難免有異樣眼光，我們就盡量低調，也是有人會覺得我們很齷齪、低級 ，但久了不會去管這些聲音，畢竟這就是一份職業，也是希望時間久了，大家就會慢慢接受、尊重。」
拍A片好賺嗎？Morgan回答相當坦率，一部A片成本大概30萬元到40萬元，女優酬勞就佔了一半，剩下一半要分配製作團隊、拍片團隊、經紀公司等，「（製片）收入不會太好，就是合理收入，不是大家想像的暴利。」
不過這是因為，許多A片的權利金，都由金主直接買斷，比較少像日本A片，還能讓女優、製作團隊分潤。Morgan說，如果A片拍得好，金主投資30萬元，收益有機會上看一百多萬元，等於有3、4倍投資效益，「現在投資拍MV，都不一定有這樣收益！」
他認為，以華語AV市場來看，台灣還有很大的發揮空間，只要政府法規可以更明確，製作單位也不要削價競爭，「未來這一兩年的發展會跳得更快，演員品質一直會往上走，我們就可以做得更好，就可以持續外銷到國外去，接著會吸引更多投資人，找到更多商業模式，做更多合作。」
華語A片目前嚴格禁止暴力、未成年、人獸交等劇情，BDSM涉及性綁縛、性虐待，在台灣仍屬爭議題材。Morgan說，「猥褻」的定義很主觀，法律沒有明確的規定，但像BDSM題材，國外都可以拍得很唯美，在台灣卻都不能拍，很多這圈子的演員沒機會嶄露自己，會有點可惜。他認為這應該回歸市場決定，「劇情過分變態、重鹹，片子銷售也不會太好，畢竟很多人還是希望女優都可以美美的。」
Morgan也透露，台灣還在汲取各國AV的經驗，也還在試華語圈的口味，他現在也正在跟資金方討論，希望能做一些比較有趣的題材，類似Netflix的影集，一次要拍15集，串成一個成人影集，不過這就需要更多的資金、更多的女優協助。他相信，有更多人願意投入競爭，社會風氣也能越來越開放，台灣AV產業一定會越來越成熟。