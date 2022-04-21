解碼AV圈21／疫情讓他們入銳減　這些導演選擇兼拍AV求生

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例如TWAV製片Morgan，本身也是導演，他會與一般廠商合作拍廣告、幫歌手拍MV，大家也都知道他現在已投入AV拍攝。「男生朋友覺得我在拍A片很酷，但卻忘記我原本在拍廣告、拍MV，對外介紹都說我是拍A片的，心理難免會不平衡。」Morgan開玩笑說。
網紅推手圤智雨，曾捧紅「宅男女神」阿喜（林育品）、「情色教主」雪碧（方祺媛）、「最美魚販」阿澎（劉心語）、横綱凱咪等人，最近因為執導《華根初上》聲名大噪，他也坦言，雖然7年前就曾幫外國客戶導過AV，但去年疫情爆發，收入銳減，朋友又找他幫忙，且片酬還不錯，就決定重操舊業。
新銳AV導演阿嘉（化名）當過記者，擅長拍攝剪接。阿嘉今年還不到30歲，有拍A片的朋友自認技術不夠好，燈光效果不佳，剪輯成品也不理想，剛好這是阿嘉最擅長的工作，疫情期間也接不到其他案子，就決定投入協助朋友。從做中學，漸漸上手後，現在一年多，也累積執導了8部作品。
不過對於AV產業的前景，大家莫衷一是。圤智雨說，能擔任AV導演，可能很多人會覺得是個人夢想，他國中的時候確實也這麼想過，但實際拍了過A片，卻又覺得不是這樣，「對於拍A片，我沒有喜歡的部分；如果你想專門拍，還是可以當正職，但是這一行，想進來的人多，能當飯吃的人少。」
饒舌團體187INC成員作品充滿色情暴力等露骨話題，成員Young Johnny（強尼）擅長拍攝成人題材影片，本身也是AV導演，近一年多來累積拍攝40幾部AV。Young Johnny就說，對這一行還是超級喜歡、充滿熱情，「我的目標成為AV影業大亨，但還在努力中。」他也希望透過競爭，能帶動AV產業能越來越好。