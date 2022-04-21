COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

解碼AV圈21／疫情讓他們入銳減　這些導演選擇兼拍AV求生

▲ 疫情影響收入，讓不少導演都轉行兼職拍AV。陳建彰攝
▲ 疫情影響收入，讓不少導演都轉行兼職拍AV。陳建彰攝

何哲欣／專題報導

2022-04-21 12:10:22

台灣AV產業近年開始蓬勃發展，除了社會風氣的轉變外，科技的進步與疫情的蔓延，改變了觀眾的收視習慣，也改變了AV產業的生態。台灣去年5月一度因疫情嚴峻，進入三級警戒，人與人的連結減少了，許多產業收入大不如前。《NOWnews今日新聞》專訪許多AV導演，他們都坦言，會投入拍攝AV，與疫情期間影響收入有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【完整系列報導請見：AV產業大揭密

例如TWAV製片Morgan，本身也是導演，他會與一般廠商合作拍廣告、幫歌手拍MV，大家也都知道他現在已投入AV拍攝。「男生朋友覺得我在拍A片很酷，但卻忘記我原本在拍廣告、拍MV，對外介紹都說我是拍A片的，心理難免會不平衡。」Morgan開玩笑說。

網紅推手圤智雨，曾捧紅「宅男女神」阿喜（林育品）、「情色教主」雪碧（方祺媛）、「最美魚販」阿澎（劉心語）、横綱凱咪等人，最近因為執導《華根初上》聲名大噪，他也坦言，雖然7年前就曾幫外國客戶導過AV，但去年疫情爆發，收入銳減，朋友又找他幫忙，且片酬還不錯，就決定重操舊業。

新銳AV導演阿嘉（化名）當過記者，擅長拍攝剪接。阿嘉今年還不到30歲，有拍A片的朋友自認技術不夠好，燈光效果不佳，剪輯成品也不理想，剛好這是阿嘉最擅長的工作，疫情期間也接不到其他案子，就決定投入協助朋友。從做中學，漸漸上手後，現在一年多，也累積執導了8部作品。

不過對於AV產業的前景，大家莫衷一是。圤智雨說，能擔任AV導演，可能很多人會覺得是個人夢想，他國中的時候確實也這麼想過，但實際拍了過A片，卻又覺得不是這樣，「對於拍A片，我沒有喜歡的部分；如果你想專門拍，還是可以當正職，但是這一行，想進來的人多，能當飯吃的人少。」

饒舌團體187INC成員作品充滿色情暴力等露骨話題，成員Young Johnny（強尼）擅長拍攝成人題材影片，本身也是AV導演，近一年多來累積拍攝40幾部AV。Young Johnny就說，對這一行還是超級喜歡、充滿熱情，「我的目標成為AV影業大亨，但還在努力中。」他也希望透過競爭，能帶動AV產業能越來越好。

解碼AV圈4／片場直擊！上陣前必清潔　男優先吞2秘密武器

解碼AV圈5／直擊part2！吳夢夢兼導演　與男友拍戲高效率

專訪／台灣AV業正夯　第一女優吳夢夢：樂見帶起示範作用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀