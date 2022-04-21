解碼AV圈23／女優可自備男優　情侶、夫妻合拍A片很常見

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有「台灣第一女優」稱號的吳夢夢，當過遊戲公司客服，因從小就喜歡表演，後來就轉行當直播主、當女優，現在也晉升製片與導演。她過去曾與粉絲一起拍片，不過她在2019年與男友熊吉交往後，就不再與其他男優合作。
新銳AV導演阿嘉說，他拍片時都會先問女優，女優若沒有固定合作的男優，製作團隊才會安排找男優或臨演，但有的女優會自備男優，可能是女優的男友、砲友、前男友，甚至是自己的經紀人都有可能。女優自備男優，片酬還是算在女優自己的片酬內，兩人片酬要如何平分，就是他們自己的事。
資深男優Jacky也說，AV圈確實有男女優是情侶檔、夫妻檔，若看女優的片發現都與同一男優固定演出，兩人的關係就都猜得到。不過不論是情侶檔或夫妻檔要當男優，一定都要事先講好，也要先告知，以免雙方若各自去接各自的案子，沒有合作拍片，兩人為此吵架，影響工作團隊氣氛，對大家都不是好事。
男優與女優若有固定合作的關係，彼此也較了解對方的狀況。Jacky說，男優女優拍攝前都會需要體檢，避免造成性病氾濫。有「暗黑楊丞琳」稱號的女優孟若羽提到，她有聽過有女生不太能接受尺寸太大的男優，有次就是因為男優太大，插入後讓女優超不舒服，最後那名女優下體撕裂傷，還去醫院住院三天。
吳夢夢說，她與男友合作拍片，但她22歲大學畢業時就裝了避孕器，就不用擔心懷孕，建議入行女優可以考慮。
Morgan說，台灣AV產業跟日本一樣，一開始找來的演員，一定是生活上有經濟困難的女生，他也確實遇過一些有吸毒、精神狀況不好的女優，也有一些是在18歲前有不好的性經驗，例如曾被強暴、加害人甚至是近親，導致她們對性有比較不好的理解，認為性是一種手段，可以用性去換錢。
「每個女優願意拍A片，背後都有自己的故事，如果單用觀眾角度去批判他們，對他們不太公平，我們都是用尊重的態度面試女優，也希望他們能想清楚，我們會跟女優聊過，確認是自願、心理上是健康，才會安排進一步拍攝。」