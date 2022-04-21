解碼AV圈24／缺錢缺人缺行銷！台灣規模追上日本還要時間

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Morgan是TWAV製片，TWAV去年底找來爭議網紅鄧佳華拍A片，成功製造話題，該部《華根初上》號稱台灣賣最好的A片，票房換算近4百萬。不過Morgan說，AV最重要的演員是女優，但不論台灣或日本，觀眾對女優總會看膩，很容易喜新厭舊，因此需要不斷有女優投入，「在台灣比較困難，大家普遍還是無法接受（當女優），AV是表演藝術。
Morgan說，與TWAV有合作經驗的女優約70人，但表演與工作能力達標的女優，只有約一半人數，男優的人數更少，表現好的男優也不是天天有，如果片商之間又削價競爭，難以吸引更多男優女優入行。
有台灣第一女優稱號的吳夢夢，入行5、6年，現在也兼任導演與製片。她估算台灣的女優人數較多，約有200人，不過她也認為，女優汰換速度很快，一名女優壽命大概2到3年，觀眾就會看膩。
知名的AV影評人、「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋說，台灣與日本的風氣還是不一樣，日本女生不排斥被拍，但台灣女生從小就被教育，性愛片外流會毀了清白，「你花30萬要找小模打砲，可能不會太難，但若要說服她打砲外加全程錄影、甚至還要拿去賣片，小模就會猶豫了，大家都擔心外流、擔心曝光，這是台灣女生很大的心理障礙。」
有趣的是，鄧佳華順利圓夢破處後，竟然激起一堆人想跟進，引發「鄧佳華現象」。Morgan透露，《華根初上》上架後，公司平均一天會收到五、六則簡訊詢問，說想要當男優，「都以為是來打免費的砲，但我覺得大家都把男優想得太簡單，我們會把有興趣的人帶去片場看，讓他們了解當男優很不好受，又只能拿一點錢，自己要想清楚。」
除了演員之外，投資金額不足，也會影響到後續的宣傳。網紅推手、也是《華根初上》的導演圤智雨，在拍攝前為了創造話題，宣稱找了有「暗黑楊丞琳」之稱的女優孟若羽與鄧佳華合作，不久後再說孟若羽因為家人、粉絲都反對，決定退出，改由另一女優苡若上陣。但事後圤智雨說，女優一開始就是苡若，會提到孟若羽只是為了宣傳。
「一切的一切，都是我搞出來，一開始本來就沒有孟若羽，就是苡若，但我要把新聞做大，要炒一個禮拜的新聞，身為行銷只能去創造新聞，用苡若當行銷第一位，爆點不大，我就跟製片說，我需要一個曝光的女優，等拍攝前幾天再說家人壓力，要換角，就可以了，這就是大家期望看到的！你去破壞預設立場 ，得到的才會最大，這一切都在我的計畫內。」
曾待過唱片圈的圤智雨，把發行唱片那套搬來，在拍攝《華根初上》前也舉辦發片記者會，找來男優女優與媒體互動，再不斷炒作話題，成功讓片子熱賣。
圤智雨說，他雖然是導演，但他不見得是業界最會拍片的導演，不過他卻能自帶宣傳效果，也有一堆宣傳的點子，所以有些片商會想找他執導，「我認為，台灣的AV片商，都缺乏行銷，整體支出20幾萬、30幾萬元，最後能小賺十幾萬元的很少，大部分都是虧的，但如果有好的行銷，（獲利）是有機會破百（萬元）的。」
其實早在《華根初上》之前，YouTuber米砂搭上韓劇熱潮，投入百萬成本製作《鮑魚遊戲》，在華語AV史上的獲利也名列前茅。圤智雨說，好的行銷可以成就一個現象，像《鮑魚遊戲》也是行銷做得大，才賣得好，孟若羽最後沒有參與《華根初上》，但知名度也更高了，「這對她（孟若羽）是加分的。」
「行銷是百分之百需要的，但片商不想多花預算，他們不懂行銷、不了解行銷，只能用傳統模式上架，再等待賣不賣，不賣了，就再努力。大部分片商不會有這個（行銷）能力，就算花錢請行銷公司，也不一定作得到，除了要跟媒體有一定的良好關係外，新聞敏銳度也要夠高，懂網友要什麼。」
吳夢夢也同意，台灣AV產業最需要的人才，就是行銷人員，「我們的目標是18歲到50歲的客群，但現在還是不足以讓夠多男性知道，台灣有在拍片，我有時候遇到計程車司機，他們也不知道台灣有在拍A片，所以也不知道怎麼購買。」
雖然台灣AV產業仍有明顯不足，但還是有人對台灣AV的前景充滿期待。Morgan說，台灣現在也是在走日本過去的路，「時間久了，我們還是會追上日本的製片水準，如果台灣的法規更明確，讓大家知道哪些事可以做、哪些事不能做，確定紅線之後，我們就可以辦更多實體活動，有更多的宣傳，就讓這個產業，越來越有價值。」